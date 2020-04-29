Когда все это закончится: 19 августа закончится вспышка коронавируса в России, заявили ученые

Вам следует носить маску только в том случае, если у вас есть симптомы COVID‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID‑19

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.

Также сдвинулись сроки окончания в других государствах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Британия — 20 августа, Германия и Франция — 5 и 8 августа соответственно.



При этом эти даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, рассказали авторы модели.Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.Специалисты изучили данные по коронавирусу по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма».Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных приблизилось к трем миллионам, свыше 200 тысяч скончались.В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.

Источник: РИА Новости