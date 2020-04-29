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24 бердчанина попали под суд за нарушение самоизоляции: еще наказали троих, одного штрафом в 1000 рублей, двоих предупреждением в Бердске

11:08 29.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С начала самоизоляции Бердский городской суд вынес решение в адрес только одной женщины. Остальные наказанные за прогулки – мужчины, рассказала помощник председателя суда Наталья Сафронова.

24 бердчанина попали под суд за нарушение самоизоляции: еще наказали троих, одного штрафом в 1000 рублей, двоих предупреждением в Бердске
Бердский суд рассматривает дела о нарушении самоизоляции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
24 бердчанина попали под суд за нарушение самоизоляции: еще наказали троих, одного штрафом в 1000 рублей, двоих предупреждением в Бердске

Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске24 бердчанина попали под суд за нарушение самоизоляции: еще наказали троих, одного штрафом в 1000 рублей, двоих предупреждением в БердскеЕщё 890 новостей

Еще 3 человека наказали штрафами и предупреждениями за нарушение самоизоляции в Бердске. 28 апреля Бердским городским судом были рассмотрены протоколы о нахождении на улицах горожан без острой необходимости. Одному вынесен штраф в 1000 рублей, двоим — предупреждение. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова. Напомним, погуляли до суда в нашем городе на 28 апреля уже 21 человек. Судом установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Они покинули место проживания и попали под ст. 20.6.1. КоАП.

— 28 апреля рассмотрено 3 протокола. Принято решение о штрафе в 1000 руб. одному человеку, двоим – предупреждение. Все находись на улице с целью прогулки, — рассказала Наталья Евгеньевна 29 апреля.

Напомним, в начале этой недели оштрафовали на 7000 рублей 7 жителей Бердска за нарушение самоизоляции. Мировыми судьями Бердска за нарушение карантина никто не был наказан за последние дни, рассказала секретарь судебного участка №5 Светлана Михалева 29 апреля.

Таким образом, в городе наказаны штрафами и предупреждениями за нарушение режима самоизоляции на 29 апреля 24 человека, один приезжий из Казахстана — за несоблюдение карантина, причем дважды. Бердчане бесцельно бродят по улицам днем и по ночам, торгуют искусственными цветами, соленьями, ходят за водкой.

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От редакции

Гуляете в самоизоляцию?

Аноним, 29 апреля 2020 11:38
Какой то бред! Весь город на улицах и никто даже маски не одевает, что за выборочные наказания? Или всех или никого!!!

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