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Хамит чиновник? Штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и увольнение придумала для власти «Единая Россия»

12:00 29.04.2020 Фото: pixabay.com
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Если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация,

Хамит чиновник? Штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и увольнение придумала для власти Единая Россия
При первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года

«Единая Россия» разработала законопроект «о хамстве чиновников», поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи «Оскорбления». Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать», — сказал Хинштейн в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Он пояснил, что

при первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года

, при повторном — на срок до двух лет. Чиновников также предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — штрафами от 100 до 150 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости

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