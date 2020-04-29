Открыть доступ к банковской тайне ЦБ попросило МВД

Вопреки предписанию Банка России было выведено более 104 млрд рублей, похищено свыше 500 кредитных досье

МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Такие инициативы содержатся в письме министра внутренних дел Владимира Колокольцева председателю регулятора Эльвире Набиуллиной (есть в распоряжении «Известий»). Глава МВД отмечает: сейчас правоохранительные органы получают необходимую информацию слишком медленно, из-за чего из банков выводятся деньги. В результате вкладчики, а в конечном счете и государство теряют миллиарды рублей. В ЦБ «Известиям» заявили, что необходимости в расширении полномочий МВД не видят. Увеличение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям, может сказаться на доверии к банковской системе, опасаются эксперты. Вместе с тем они отмечают: убытки в финансовой сфере настолько велики, что взаимодействие правоохранителей и регулятора необходимо усиливать.

Оперативный доступ

Для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях нужно изменить подход к получению сотрудниками МВД информации, составляющей банковскую тайну, предлагает в письме Владимир Колокольцев. Также, по его словам, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ЦБ и МВД об информационном взаимодействии. Однако позиция министерства в нем на данный момент не учтена.



В качестве негативного примера несвоевременного информирования сотрудников МВД о противоправных действиях в банках министр привел факты вывода денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ). Уголовные дела в отношении бывших собственников этих организаций были возбуждены в 2018–2019 годах. Но в ходе расследования правоохранительные органы установили, что ЦБ выявил в этих банках нарушения, повлекшие за собой необходимость финансового оздоровления, еще в 2016–2017 годах. Так, с 11 по 15 декабря 2017-го из ПСБ вопреки предписанию Банка России было выведено более 104 млрд рублей, похищено свыше 500 кредитных досье с общей суммой непогашенных займов более 100 млрд рублей.«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — констатирует Владимир Колокольцев в письме.

МВД увязывает эту проблему с тем, что законодательство не дает правоохранительным органам более широких полномочий в получении сведений и документов, которые относятся к банковской тайне. Кроме того, кредитные организации отказывают силовикам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. МВД подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации, говорится в письме.

В пресс-службах ФК «Открытие» и Промсвязьбанка на вопросы «Известий» о выводе денег бывшими акционерами оперативно не ответили.





Вопрос о необходимости предоставления правоохранителям большего доступа к закрытым банковским данным поднимается не впервые. В 2018 году МВД выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые бы открыли доступ к таким документам дознавателям — от экспертов самого ведомства до участковых.

В феврале 2020 года вопрос также обсуждался на коллегии МВД. Тогда Владимир Колокольцев заявил, что недостаточное информирование регулятором МВД препятствует эффективному расследованию. Стали широко распространены хищения денег у банков и их клиентов, в том числе сотрудниками самих кредитных организаций или при их участии. Министр подчеркивал, что зачастую это приводит к отзыву лицензий и последующему банкротству учреждений, что негативно отражается на интересах вкладчиков и в целом на финансовом рынке.

В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что в 2018 году ЦБ поддержал поправки, позволяющие в отдельных случаях передавать в следственные органы сведения с банковской тайной. Однако расширение возможностей правоохранительных органов в получении этой тайны, чего не раз требовало МВД, ЦБ не считает необходимым, подчеркнули в регуляторе. Эффективность привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов зависит не только от межведомственного взаимодействия, добавили в ЦБ.

Баснословные убытки

ЦБ не должен информировать правоохранителей об имеющихся нарушениях, поскольку это задача оперативных подразделений ФСБ, курирующих финансовые учреждения, пояснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Но, по его словам, очевидно, что регулятор и правоохранительные органы осуществляют взаимодействие по пресечению преступлений в банковской сфере.

Сейчас сотрудничества между регулятором и правоохранителями недостаточно, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что в финансовой сфере по определению вращаются большие суммы, соответственно, и убытки, если они есть, баснословные. В связи с этим, по словам эксперта, необходимо усиливать межведомственное взаимодействие и координацию между ЦБ и МВД. Тогда будет больше шансов на предотвращение финансовых нарушений.

По словам адвоката Forward Legal Людмилы Лукьяновой, доступ к информации, защищенной банковской тайной, по счетам компаний и предпринимателей уже есть у судов, налоговых органов, ПФР и Фонда социального страхования, Счетной палаты, судебных приставов и следователей с разрешения руководителя следственного органа. Доступ к информации по счетам физлиц есть у судов, судебных приставов и следователей также с разрешения их руководителей, рассказала она.

На запрос МВД банки обязаны ответить в течение месяца с момента вручения соответствующего требования, а Следственному комитету — в указанный в документе срок, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов. Однако кредитные организации не спешат сообщать сведения, составляющие банковскую тайну, поскольку это негативно влияет на их репутацию. При этом предоставление такой информации более широкому кругу должностных лиц может сказаться на доверии к кредитным организациям в целом, считает эксперт.

Получается, что, пока финансовые организации по разным причинам тянут с ответами на запросы МВД, а ЦБ не сильно стремится усиливать сотрудничество с правоохранительными органами, из страны утекают миллиарды рублей и еще большие средства тратятся на оздоровление банковского сектора.

Источник: Известия