Рейтинг регионов по борьбе с COVID0-19 в России с 20 по 26 апреля: Детям ноутбуки, заразившимся врачам по 1 млн рублей

Выделен и Бердск по организации резерва средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса: работают 18 предприятий по выпуску масок. В 40 магазинах идет их активная продажа.

Рейтинг опубликован с 20 по 26 апреля

Экспертный институт социальных исследований опубликовал рейтинг регионов с 20 по 26 апреля по мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России. А также меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

Москва:

1. К 20 апреля подготовлено дополнительно 4000 коек в медицинских учреждениях, 45 амбулаторных центров ведут диагностику больных.



2. Открытие стационара на базе ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого на 450 коек, открытие больницы в поселении Вороновское на 500 мест; на территории 5 больниц началось возведение временных сооружений, в которых разместят койки для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку — всего 1200 коек.3. Открытие коронавирусного стационара в ГКБ №24; перепрофилирование корпуса клинической больницы имени Иноземцева на 259 коек, в том числе 34 реанимационных.4. Открытие стационара на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова на 100 коек и 24 койки реанимации.5. Запуск стационара на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России: развернуто 300 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и 30 коек реанимации.

6. Запуск работы лаборатории в поселении Вороновское, рассчитанной на 10 тысяч тестов в сутки.



7. Организация сбора плазмы для лечения заболевших коронавирусом. Для доноров, которые будут сдавать плазму для лечения заболевших коронавирусом, установлены выплаты. Они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл. плазмы или 5 тысяч рублей за 600 мл. плазмы.8. Реорганизация процесса забора анализа на коронавирус. Анализ на коронавирус будут брать только поликлиники (в некоторых из них также появились КТ-центры). Ранее сбором анализов занимались врачи скорой помощи, теперь онипреимущественно работают только с пациентами с симптомами ОРВИ и пневмонии.9. Установка восьми трансформаторных подстанций для организации работы медучреждений.

10. Бесплатные лекарства для граждан с симптомами ОРВИ. Ранее право на получение бесплатных лекарств имели только граждане с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



11. Компании — резиденты технопарка «Нагатино» 3Duality и Оrangepoint начали производить пластиковые экраны для лица, всего до 2500 штук в день.

Брянская область:

1. Лечение пациентов с COVID-19 в рамках межрегионального взаимодействия. Заключены соглашения для лечения пациентов с COVID-19 между тремя регионами (Брянская, Орловская и Курская области). При неблагоприятной ситуации и

заполнении всех коек для лечения COVID-19, в том числе резервных отделений, будут задействованы все имеющиеся койки стационаров.

2. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений: завершение ремонта в больнице №4 на 234 койко-места, поступление 15 дополнительных аппаратов ИВЛ.



3. Брянские врачи, наблюдающие коронавирусных больных, прошли спецобучение в Сеченовском университете онлайн.4. Организация резерва средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса: поставка 1 миллиона масок.5. Брянский электромеханический завод запустил производство переходников к аппаратам ИВЛ. Изготовленные с использованием современных технологий 300 тройников завод поставит в медучреждения региона бесплатно.6. Безвозмездное производство комплектующих для аппаратов ИВЛ сотрудниками завода в выходные дни. По поручению губернатора АО «Группа Кремний ЭЛ» организовало изготовление легких комплектующих (штуцеров ипереходников) для аппаратов ИВЛ. Волонтеры-заводчане вызвались изготавливать эту продукцию бесплатно, в свои выходные дни.7. Перепрофилирование фабрики на производство средств индивидуальной защиты. Дубровская швейная фабрика занялась производством индивидуальных медицинских защитных комплектов, в день выпускают порядка 850 костюмов.8. Перепрофилирование предприятий («Брянскфармация» закупила станок для производства медицинских масок, предприятие планирует выпустить 250 тысяч единиц средств индивидуальной защиты).

Новосибирская область:

1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений: инфекционный госпиталь на базе больницы №11 начал принимать пациентов, в медучреждении — 642 койки, 286 точек подключения кислорода, 76 аппаратов ИВЛ.

2. Планируется дополнительно развернуть 2208 коек, в том числе в федеральных учреждениях, ведомственных учреждениях.



3. Медучреждения Новосибирской области получат дополнительно около 300 аппаратов ИВЛ. Сейчас в медучреждениях региона готовы к использованию 153 аппарата ИВЛ.4. Организация резерва средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса: в Бердске Новосибирской области работают 18 предприятий по выпуску масок. В 40 магазинах идет их активная продажа.

Отдельные яркие меры регионов:

• Резерв медицинских работников (Волгоградская область). Порядка 750 ординаторов ВолгГМУ и выпускников Волгоградского медицинского колледжа прошли профессиональную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной

инфекции и готовы в случае необходимости приступить к оказанию помощи.



• Функциональные кровати для больных коронавирусом (Кемеровская область). ОАО «Кемеровский опытный ремонтно механический завод» (КОРМЗ) изготовил первую пробную партию функциональных кроватей для больных коронавирусом.• Решение о строительстве быстровозводимой инфекционной больницы по проекту Минобороны (Воронежская область).

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса

Ленинградская область:

1. Контроль за режимом самоизоляции с помощью Ситуационного центра региона. Используются данные от операторов связи и системы видеонаблюдения.Вся информация поступает в ситуационный центр губернатора Ленинградской



области Александра Дрозденко и доступна ему круглосуточно. Также ежедневно рассчитывается индекс самоизоляции по самым крупным районным центрам.2. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: «антикоронавирусные патрули» в муниципалитетах региона, в состав патрульных групп входят сотрудники комитетов администрации Ленинградской области, полицейские и участники добровольных народных дружин. Массовые проверки соблюдения запрета на посещение лесов.3. Перевод всех социальных учреждений на режим карантина (от детских домов до домов престарелых).

4. Проверка таксистов на наличие средств индивидуальной защиты.

5. Закрытие на карантин и самоизоляция сотрудников отдельных учреждений: закрытие на карантин очага коронавирусной инфекции — общежития мигрантов в Новосергиевке.



6. Закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты (переход специалистов в режим круглосуточного пребывания на работе): закрытие училища для трудных подростков на карантин после подтверждения случая заражения. Закрытие на карантин больницы в Рощино из-за вспышки заболевания у медиков.7. Установка дезинфекционного барьера на выезде из закрытого на карантин общежития в Новосергиевке. Его задача — обеззараживать колеса всего транспорта, который покидает объект. Сам барьер состоит из короба, пленки, опилок и ткани, которую будут регулярно пропитывать дезинфицирующим раствором. Помимо того, с его помощью врачи и медицинский персонал, работающие с заболевшими коронавирусом, смогут обрабатывать обувь.

8. Дезинфекция общественных пространств и транспорта: проведена дезинфекция 15 170 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

9. Переход администрации региона на удаленный режим работы.

10. Выписка постановлений о необходимости соблюдения обязательной самоизоляции всем, кто потенциально мог контактировать с заболевшими коронавирусом. В т.ч. для соседей людей, которых госпитализировали с



внебольничной пневмонией.11. Выписка постановления о кратковременной изоляции подъезда, в котором живет госпитализированный с внебольничной пневмонией. Срок действия ограничительных мер — 3-5 дней, до появления результатов теста госпитализированного на коронавирус.12. Установка времени для похода в магазин пожилых людей с 9 до 11 утра. Всем остальным рекомендовано воздержаться от посещения магазинов в утренние часы.13. Проработка карантинных мероприятий в отдельных населенных пунктах. В населенных пунктах с наибольшей заболеваемостью прорабатывается сценарий внедрения карантинных мероприятий. В начале алгоритм будет протестирован надвух населенных пунктах, где будут отработаны слаженные действия всех служб.

Московская область:

1. Продление действия пропускного режима до 1 мая.

2. Продление ограничения посещения кладбищ до 28 апреля.

3. Ужесточение пропускной системы. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, включенные в цифровые пропуска. Вводится новый вид цифровых пропусков – для

осуществления волонтерской деятельности.



4. Организация возможности получения цифрового пропуска по смс.5. Проверка работающих предприятий на соблюдение санитарных мер.6. Проверка работ по дезинфекции подъездов и общественных пространств.7. Усиление контроля мест проживания иностранных граждан.8. Временная изоляция стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, работники должны работать посменно и находиться в учреждении не менее 14 дней подряд.9. Режим обязательной самоизоляции для граждан с симптомами ОРВИ. Для контроля соблюдения режима самоизоляции на дому будут применяться технологии электронного мониторинга местоположения гражданина.10. Бесплатная раздача медицинских масок. Медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов, на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц. Всего приготовили 250 тысяч наборов, каждый из которых включает две медицинские маски.

11. Интерактивная карта инфекционных центров для госпитализации пациентов с

подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19.

Краснодарский край:



1. Продление режима социальной изоляции до 30 апреля.2. Все прибывающие в регион, не имеющие в нем регистрации, будут помещатьсяв обсервацию.3. Двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, СанктПетербурга и других регионов с широким распространением коронавируснойинфекции (все прибывающие в регион помещаются на 2-недельную самоизоляцию,жители других регионов — в обсерватор на базе гостиницы Платан).4. Сужение круга работающих предприятий: закрытие большинства МФЦ в связи снесоблюдением заявителями требований Роспотребнадзора придерживатьсядистанции 1,5 метра друг от друга.5. Запрет на посещение храмов, закрыты мечети до особого распоряжения.6. Ограничение посещения кладбищ до 30 апреля за исключением случаевпогребения.7. Все инфекционные больницы Краснодарского края переведены на закрытый автономный режим работы. Все сотрудники ночуют на территории больниц.8. Разработка регламента деятельности предприятий общепита при работе на вынос.9. Для работающих в карантин организаций разработаны рекомендации по профилактике коронавируса.

10. Усиление контроля за соблюдением режима самоизоляции: 117 мобильных отрядов самоконтроля патрулируют улицы Краснодара, штраф применяется как крайняя мера, если не действует убеждение; штрафуют всех организаторов пикников на природе. Власти Краснодара перекопали некоторые подъезды к водоемам и зеленым зонам.

Отдельные яркие меры регионов:

• Раздача гражданам медицинских масок сотрудниками полиции (Пермский край).

• Новая информационная система мониторинга контактных лиц, находящихся на самоизоляции (Республика Бурятия). Контроль с помощью операторов мобильной связи.

• Запуск четырех сервисов для получения электронных пропусков (Липецкая область). Получить пропуск можно на сайте Липецкаяобласть.рф, с помощью специальной программы в мессенджере Telegram «Цифровой пропуск. Липецкая



область», в мобильном приложении «Липецкая область» и с помощью телефонного звонка.• Вынос мусора из квартир носителей коронавирусной инфекции сотрудниками управляющих компаний (Санкт-Петербург).• Режим обязательной самоизоляции для граждан с симптомами ОРВИ (Москва).• Оформление заявки на выход из дома с помощью речевого чат-бота (Нижегородская область). Солидарность общества в противодействии коронавирусу

Республика Саха (Якутия):



1. Перенаправление средств с дорогостоящих строек на борьбу с коронавирусом. По решению главы региона Айсена Николаева порядка 1,5 миллиардов рублей направят в Резервный фонд республики.2. Обеспечение сотрудников производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» 33 тысячами масок.3. Предоставление рестораном «Вилка-Ложка» бесплатных обедов для малообеспеченных, остро нуждающихся и одиноких жителей Якутска до конца апреля.4. Предоставление продуктовых наборов для социально незащищенных граждан от регионального отделения партии «Единая Россия».5. Поступление семи тысяч новых экспресс-тестов в медучреждения Якутска и Мирного благодаря помощи АЛРОСА.6. Передача технопарком «Якутия» инновационных респираторных масок детской инфекционной больнице. Партии из 100 масок с 4 000 сменными вкладышами хватит для 100 работников примерно на 100 дней.

7. Закупка и передача предпринимателями Нижнеколымского района средств индивидуальной защиты и товаров первой необходимости для медицинских работников.

8. Северо-Восточный федеральный университет стал региональным координатором международного движения мейкеров в помощь врачам. Центр не только обеспечивает медиков средствами индивидуальной защиты, но и

координирует добровольцев.

9. Безвозмездная раздача хлеба предпринимателем города Алдана.



10. Передача предпринимателями аппарата ИВЛ и средств индивидуальной защиты Нижнеколымской районной больнице.11. Полезное приспособление от воспитанников «Кванториума». Ребята разработали модель держателя медицинской маски. Это приспособление для врачей, которое сможет снять давление с ушей от удерживающих маску резинок, а также убрать щель между маской и лицом за счёт лучшего прилегания.12. Передача 500 наборов фруктов и овощей от представителей узбекской диаспоры.13. Проведение мероприятий ко Дню республики в режиме онлайн.14. Снижение ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» розничной цены газомоторного топлива на 3,5 рубля.

Иркутская область:

1. Автоматическое продление социальных выплат малообеспеченным студентам. Продление происходит на полгода, для этого не нужно предоставлять какие-либо документы.

2. Розничные цены на ряд товаров в торговых сетях будут заморожены до августа.

3. Перевод мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в онлайн и теле-режим: бессмертный полк пройдет в телеформате, каждый час по местным телеканалам будут показывать фотографии ветеранов войны.

4. Перенос проверки счетчиков на следующий год. Никаких штрафов взиматься не будет.



5. Сотрудники администрации Иркутска собрали 500 тысяч рублей, на которые будут закуплены средства защиты для медиков города.6. Активисты Приангарья печатают на 3D-принтере средства для врачей. У проекта есть страница на сайте Boomstarter, на которой уже собрано 1,5 миллиона рублей.7. Вьетнамское землячество в Иркутске подарило волонтерам 4 тысячи защитных масок. Все они были пошиты на вьетнамской швейной фабрике в Рязани.8. Группа «Илим» предоставила дополнительное оборудование для проведения оперативных тестов на коронавирус. Производительность оборудования — 200 анализов в сутки.9. Фонд «Вольное Дело» передал медикам 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков.

Самарская область:

1. Единовременные региональные выплаты по 5 тысяч рублей. Такую выплату на каждого школьника в возрасте от 8 до 18 лет получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума,

жители региона, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие пособие: это граждане предпенсионного возраста и инвалиды, люди от 18 до 20 лет, которые имеют среднее профобразование и впервые ищут работу, а также уволенные с военной службы и члены их семей, и те, кто освободился из мест лишения свободы. Выплаты начислят уже в мае автоматически.

2. Региональная доплата сотрудникам домов престарелых в размере 10 тысяч рублей.

3. Торговый комплекс «АМБАР» предоставил нуждающимся Куйбышевского района наборы с продуктами и бытовой химией.



4. «Особые клоуны» начали съемки роликов для пациентов больниц. Позитивные видео-приветы направят в пансионаты для детей-инвалидов, детские дома, а также в дома престарелых.

Отдельные яркие меры регионов:

• Сайт хочупомочь56.рф (Оренбургская область). Сайт создан для тех, кто может поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса и для тех, кто нуждается в этой поддержке.

• Бесплатное тестирование на коронавирус на дому при поддержке «Яндекса» (Москва, Московская область). «Яндекс» сделал тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках своего социального проекта «Помощь рядом».

• Деньги от штрафов за нарушение режима карантина будут направлены на поддержку малоимущих семей и покупку средств индивидуальной защиты для медиков (Краснодарский край).



• Единовременная стимулирующая выплата в размере 10 тысяч рублей для социальных работников, которые заняты в организации помощи гражданам в период самоизоляции (Челябинская область).• Единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации в режиме повышенной готовности (Ханты-Мансийский автономный округ). Средний размер помощи составил 20 тысяч рублей.• Помощь малоимущим жителям (Чеченская Республика). Финансовую поддержку в размере от 15-25 тысяч рублей получат 16 823 семьи.• Бесплатное горячее питание для 1500 жителей, попавших в трудное финансовое положение (Ульяновская область).

Меры поддержки медицинского персонала

Санкт-Петербург:

1. Дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. Медицинские работники, которые заразились коронавирусом, оказывая помощь больным, получат по 300 тысяч рублей. В случае, если у медицинского работника будет установлена инвалидность, он получит выплату в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией члены его семьи получат выплату в размере 1

миллиона рублей.

2. Передача медицинских материалов врачам больницы Святого Великомученика Георгия от одного из попечителей Средне-невского судостроительного завода. Коллективу учреждения передано более десяти тысяч комбинезонов, респираторов, медицинских масок.

3. Группа компаний «Возрождение» перевела 2,5 миллиона рублей петербургской больнице №40 на ремонт аппаратов ИВЛ и закупку средств индивидуальной защиты.



4. Помощь от ПАО «Газпром». Акция «Газпром нефть – медикам» обеспечит передачу больницам более 1,3 миллиона масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Первые партииначали поступать в больницы Томской, Омской и Оренбургской областей, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и СанктПетербурга.

Ставропольский край:

1. Дополнительные выплаты врачам и персоналу, пострадавшим от коронавируса. Врачам и медработникам, находящимся в «красной зоне» и заразившимся коронавирусом, предусмотрена единовременная выплата в 1 миллион рублей; в случае гибели медика этой категории, семья погибшего получит единовременную выплату в 3 миллиона рублей.

2. Правительственные автомобили для временного пользования для работников здравоохранения. Всего в распоряжении сотрудников — 59 автомобилей.



3. Студенты-волонтеры Ставропольского аграрного государственного университета приступили к выпуску масок для медицинского персонала. Работа ведется на базе 3D прототипирования «Вектор». Первая партия отправлена в больницу города-курорта Кисловодска.

4. Машиностроительный завод ПРОФИТЭКС освоил выпуск оборудования для производства дезинфекторов и упаковки масок (Ставропольский край).

5. РусГидро направило 5 миллионов рублей на помощь Невинномысской городской больнице. Средства предназначены для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Калининградская область:

1. 500 миллионов рублей дополнительных средств выделено из резервного фонда для лечебных учреждений. Будет профинансирована закупка 13 видов оборудования, индивидуальных средств защиты и расходных материалов.



2. Отели для врачей. После смены медицинскому персоналу можно будет воспользоваться услугами отелей города, также медиков обеспечат трехразовым питанием и доставкой от отеля до рабочего места.3. Правительство области направляет калининградским больницам из резервного фонда 33,7 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом и стимулирующие выплаты врачам. Согласно постановлению, инфекционная больница получает 12 миллионов рублей, Центральная городская клиническая — 8 млн руб., городская клиническая больница скорой помощи — 4 миллиона рублей, районной больнице в Гусеве — 3,1 миллиона рублей, областному центру специализированных видов медпомощи — 5,5 миллионов рублей. Средства должны быть освоены до 1 июня 2020 года.

Отдельные яркие меры регионов:

• Завтраки для медиков (Тульская область). Порядка 200 медиков ежедневно получают завтраки, которые им доставляют на работу.

• Страхование жизни и здоровья медицинских работников (Магаданская область). Депутаты Магаданской областной Думы Андрей Зыков и Игорь Донцов застраховали жизнь и здоровье медиков в своих избирательных округах.



• Санатории для врачей, работающих с коронавирусными больными (Республика Башкортостан).• Кубанский курорт Miracleon выделил несколько сотен путевок для медработников (Краснодарский край). Путевки также будут выделяться в детский лагерь «Жемчужина» для детей медиков.

Меры поддержки предприятий и их работников

Нижегородская область:

1. Выделение дополнительного финансирования на поддержку предпринимательства: выделение дополнительных 100 миллионов рублей из областного бюджета на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.



2. Усиление оперативного контроля за ситуацией на рынке труда. Служба занятости населения ежедневно проводит мониторинг рынка труда о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности штата работников, а также введении режимов неполной занятости в соответствии с законодательством о занятости населения.3. Приостановка начисления штрафов за непредставление арендаторами разрешений на строительство в установленный договором срок и предоставление отсрочки по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную иинженерную инфраструктуру.4. Расширение перечня работающих предприятий: разрешение торговли цветочной продукцией, садовой техникой и автозапчастями.5. Расширение круга предпринимателей — получателей господдержки. Распространение на социально ориентированные НКО и малые и средние предприятия из реестра социальных предпринимателей субсидий на выплатузаработной платы в размере 13942 рубля и на социальные взносы, субсидий на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг в период с 28 марта.

6. Поддержка ИП и самозанятых. При личном обращении граждан будет заключен социальный контракт, который предполагает выплату 11 248 рублей ежемесячно.

Челябинская область:

1. Расширение перечня получателей антикризисной поддержки. Ранее первоочередными претендентами на антикризисную поддержку были предприятия, входящие в перечень наиболее пострадавших от последствий коронавируса, а также предприятия, полностью сохраняющие рабочие места. Теперь один из критериев смягчен, и на получение государственной поддержки могут рассчитывать компании, чей уровень сохранения рабочих мест – не ниже 90%.

2. Уменьшение ставки налога на имущество в 2 раза, снижение налога на имущество арендодателям в обмен на предоставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для арендаторов из пострадавших сфер, оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет провести в следующем году, будет предоставлена соответствующая отсрочка.



3. 30%-ное авансирование бюджетных организаций, ресурсоснабжающих организаций для начала подготовки к новому отопительному сезону.4. Вебинар от Центра развития цифровых технологий о грантовой поддержке предпринимателей.

Республика Татарстан:

1. Расширение перечня работающих предприятий (при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм): открытие парикмахерских с 20 апреля.

2. Снижение административных барьеров (мораторий на проверки): Росреестр Республики Татарстан до конца года не будет проводить плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



3. Льготное кредитование предприятий: 48 предприятиям одобрен кредит под 0% для выдачи минимальных зарплат сотрудникам.4. Выделение дополнительного финансирования на поддержку предпринимательства. Принят региональный пакет поддержки пострадавшего бизнеса на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Отдельные яркие меры регионов:

• Оплачиваемые общественные работы для желающих заработать (Ленинградская область, Иркутская область).

• Поддержка самозанятых и ИП (Ленинградская область, Свердловская область). В Ленинградской области – единовременная выплата – 7 тысяч рублей самозанятым жителям региона. В Свердловской области – единоразовая материальная помощь самозанятым в размере 5 тысяч рублей.



• Повышение зарплаты для строителей (Сахалинская область). Минимальная зарплата для работников строительной сферы более чем в два раза превышает «федеральный минимум».• Субсидия на размещение продукции на торговых интернет-площадках (Москва). Представители малого и среднего бизнеса Москвы могут возместить часть комиссии за размещение продукции на маркетплейсах.



Меры поддержки семьи и детей

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра:



1. В детских садах открыты 644 дежурные группы, которые посещают 6265 воспитанников.2. Трудотерапия на дому с применением дистанционных технологий и мессенджеров для старшего поколения.3. Дистанционное консультирование беременных.4. Программа «Помоги учиться дома». Программа поможет обеспечить компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей, чтобы они могли учиться онлайн.5. Продукты нельготным категориям школьников. Подписан документ об оказании социальной поддержки учащимся Белоярского района, не относящимся к льготной категории, за счет средств бюджета района.

Тюменская область:

1. Онлайн-занятия с воспитанниками детских садов.

2. Единовременная выплата детям с хроническими заболеваниями. Сумму в размере 2 тысяч рублей получат почти 4,5 тысячи детей.

3. Цикл онлайн-курсов для целевых студентов от компании «Сибур».

4. Онлайн-занятия с воспитанниками детских садов.

Севастополь:

1. Семьи получат по 3 тысячи рублей на любого несовершеннолетнего ребёнка. При этом место регистрации ребёнка не имеет значения. Постоянную или временную регистрацию в городе имеют только 30 тысяч детей, а проживает 85 тысяч. Поэтому выплату решено начислять, ориентируясь на данные системы образования.

2. Некоммерческие организации Севастополя стараются помочь семьям, которые остались без средств к существованию в связи с карантином. Движение «Благие дела Жирара» совместно с молодежным движением «Миротворец» реагируют на личные обращения севастопольцев, которые оказались в трудном материальном положении, и оказывают им благотворительную помощь.

Отдельные яркие меры регионов:

• Онлайн чемпионат домашнего спорта (Курская область).



• Онлайн-уроки от первых лиц региона (Алтайский край). По инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко краевые чиновники проведут онлайн-уроки для школьников и поделятся с ними своими лайфхаками.• Онлайн-свадьба (Удмуртская Республика). Организовать первую свадьбу в онлайнрежиме помог глава Удмуртии, срок торжества назначен на 25 апреля 2020 г. Присоединиться к трансляции могли все желающие.• Онлайн-беседы со школьниками (Свердловская область).