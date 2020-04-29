Как по-новому выплатят 3000 рублей от Путина на каждого ребенка безработным с 1 марта в Бердске?

Официально признанным безработными по 3000 рублей на детей будут выплачивать в апреле, мае и июне вместе с повышенным пособием по безработице, а не отдельно. «Детские деньги» не имеют районного коэффициента.

На самоизоляции: двери ЦЗН Бердска закрыты для посетителей. Специалисты работают с безработными дистанционно

Снова изменили схему выплат пособий от Путина в размере 3000 рублей месяц на детей жителям Бердска, потерявшим работу после 1 марта 2020 года и официально признанным безработными. Об этом 29 апреля «Курьер. Среда. Бердск» сообщила директор бердского Центра занятости Елена Дмитриева.

Предполагалось, что уже со среды бердчане, подходящие под названную категорию начнут получать выплаты, рассчитанные на три месяца — апрель, май и июнь. По вчерашним разъяснениям Минтруда, планировали выдавать «детские деньги» безработным родителям отдельно от пособия по безработице. Но вечером министерство распространило среди территориальных ЦЗН новые требования.

Выплаты на детей все-таки получат вместе с пособием по безработице. Уточнено, что 3000 рублей — это твердая сумма, на которую не «накручивается» районный коэффициент. Условия и порядок остались прежними: право на выплаты имеют те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года — с начала распространения коронавируса в России и введения в связи с этим ограничительных мер, в том числе закрытия предприятий.

— Уволенными считаются те, у кого есть соответствующая запись в трудовой книжке. Если они закрыли ИП или получали зарплату «в черную», или работали по договору подряда без записи в трудовой книжке, то на них это постановление не распространяется. Его суть в чем? Кто уволен после 1 марта и обратился в службу занятости населения в электронном формате, будет получать пособие по безработице в максимальном размере — 14 556 рублей. Это не зависит ни от стажа, ни от заработка. Размер пособия увеличивает на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка только на одного безработного в семье, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Борисовна.

Например, если в семье остались официально без работы в период самоизоляции отец и мать с двумя детьми, то только один из родителей получит пособие по безработице на 6000 рублей больше — 20 556 рублей. Такие условия будут действовать в апреле, мае и июне.

Еще одно новшество, обнародованное Минтруда накануне: поскольку постановление о выплатах на детей и повышенном пособие по безработице вступило в силу с 17 апреля, то с этого дня и будет выплачивать пособие по новым правилам. Говорили о возможном перерасчете с 1 апреля. Но Минтруд внес разъяснения на сей счет.

справка

На 28 апреля в бердском Центре занятости зарегистрированы в качестве безработных 823 человека — с начала года. Цифры растут с каждым днем. Только за прошедший понедельник ЦЗН поставил на учет более 70 человек, потерявших работу. А в апреле было около 600 обращений.

Пособия по безработице платят не реже двух раз в месяц после прохождения перерегистрации. Это распространяется и на тех, кто в апреле, мае и июне по указу президента будет получить повышенное пособие в размере 14 560 рублей (МРОТ 12 3130 рублей плюс районный коэффициент).

На получение выплат в размере 3000 рублей на детей в Бердске на 28 апреля имеют около 50 человек. А получающих пособие по безработице с апреля по июнь включительно, то есть по новой схеме, немного больше.

По постановлению №485 выплаты делаются в безусловном порядке без привязки к стажу или зарплате. Единственное исключение: если гражданин уволен по компрометирующей статье — за прогулы, появление в нетрезвом состоянии и тому подобное. Тогда ему 3000 рублей на ребенка и повышенный размер пособия по безработице не положены.

Человек, оформляя заявление на портале «Работа в России», не предоставляет больше никаких документов и справок. Центры занятости сами выясняют «поднаготную» каждого в Пенсионном фонде и налоговой инспекции путем ведомственного запроса — о периодах работы, о зарплате, не является ли он предпринимателем или соучредителем. Потенциальные безработные пытаются скрыть данные, предоставляют недостоверные сведения. Но в этом случае они получат отказ в постановке на учет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».