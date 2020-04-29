Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске

Родителям рекомендовано приходить одним без детей, соблюдать дистанцию. Заходить по одному в масках и перчатках, рассказала директор школы №9 Вера Забелич. С желательно иметь сумку — наборы весят от 7 до 20 кг. в зависимости от категории получающих.

Сухие пайки в помощь детям выдают в школах Бердска

Начали выдавать сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов сегодня, 29 апреля. Напомним, раздача организована по внутреннему графику школы. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что график опубликован на сайте каждой школы, также с родителями связывается каждый руководитель. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

Директор школы№9 Вера Забелич рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в их школе продукты начнут выдавать с 13.00.

— На сайте в разделе информация опубликован график. Также учитель связался с каждым родителем. Всего у нас 153 набора. Сегодня будем выдавать с 13.00 до 19.00. Родителям рекомендовано приходить одним, соблюдать дистанцию. Заходить по одному в масках и перчатках, — отметила Вера Викторовна 29 апреля.

Также напомним, начальник управления образования Жанна Тузова рассказывала, что родителям нужно с собой иметь паспорт. Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Также Жанна Тузова рассказывала, что утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. В набор входят крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки.

Расписание выдачи сухих пайков школы №9 здесь. Расписание школы №11 здесь. В документе о продуктовых наборах школы №9 сказано что наборы весят от 7 до 20 кг. В зависимости от категории получающих учеников.

Важно:

в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции просим соблюдать:



• социальную дистанцию 1,5 метра;• быть в перчатках и маске при посещении школы;• заходить по одному.