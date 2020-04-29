29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске

12:26 29.04.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
0

Родителям рекомендовано приходить одним без детей, соблюдать дистанцию. Заходить по одному в масках и перчатках, рассказала директор школы №9 Вера Забелич. С желательно иметь сумку — наборы весят от 7 до 20 кг. в зависимости от категории получающих.

Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске
Сухие пайки в помощь детям выдают в школах Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске

Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске24 бердчанина попали под суд за нарушение самоизоляции: еще наказали троих, одного штрафом в 1000 рублей, двоих предупреждением в БердскеЕщё 890 новостей

Начали выдавать сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов сегодня, 29 апреля. Напомним, раздача организована по внутреннему графику школы. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что график опубликован на сайте каждой школы, также с родителями связывается каждый руководитель. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

Директор школы№9 Вера Забелич рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в их школе продукты начнут выдавать с 13.00.

— На сайте в разделе информация опубликован график. Также учитель связался с каждым родителем. Всего у нас 153 набора. Сегодня будем выдавать с 13.00 до 19.00. Родителям рекомендовано приходить одним, соблюдать дистанцию. Заходить по одному в масках и перчатках, — отметила Вера Викторовна 29 апреля.

Также напомним, начальник управления образования Жанна Тузова рассказывала, что родителям нужно с собой иметь паспорт. Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Также Жанна Тузова рассказывала, что утвержден примерный состав продуктовых наборов для обеспечения питанием отдельных категорий детей. В набор входят крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сгущенное молоко, чай, какао порошок, вафли, печенье, соки.

Расписание выдачи сухих пайков школы №9 здесь. Расписание школы №11 здесь. В документе о продуктовых наборах школы №9 сказано что наборы весят от 7 до 20 кг. В зависимости от категории получающих учеников.

Важно:

в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции просим соблюдать:

• социальную дистанцию 1,5 метра;
• быть в перчатках и маске при посещении школы;
• заходить по одному.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужна такая помощь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рейтинг регионов по борьбе с COVID0-19 в России с 20 по 26 апреля: Детям ноутбуки, заразившимся врачам по 1 млн рублей
12:30 29-04-2020
Рейтинг регионов по борьбе с COVID0-19 в России с 20 по 26 апреля: Детям ноутбуки, заразившимся врачам по 1 млн рублей
БердскВыдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске
12:26 29-04-2020
Выдают консервы, макароны и сгущенку в школе №11, №9 и всех школах детям из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидам в Бердске
Открыть доступ к банковской тайне ЦБ попросило МВД
12:15 29-04-2020
Открыть доступ к банковской тайне ЦБ попросило МВД
Хамит чиновник? Штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и увольнение придумала для власти "Единая Россия"
12:00 29-04-2020
Хамит чиновник? Штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и увольнение придумала для власти
Когда все это закончится: 19 августа закончится вспышка коронавируса в России, заявили ученые
11:45 29-04-2020
Когда все это закончится: 19 августа закончится вспышка коронавируса в России, заявили ученые
Голые сомнения: Обнаженную "защиту" от COVID-19 показали на фото врачи Германии 1
11:30 29-04-2020
Голые сомнения: Обнаженную
Лучшие бюджетные кроссоверы 2020 года 1
11:21 29-04-2020
Лучшие бюджетные кроссоверы 2020 года
Будто овощ: что испытывают люди в вегетативном состоянии
11:21 29-04-2020
Будто овощ: что испытывают люди в вегетативном состоянии
Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам
11:21 29-04-2020
Долги по ипотеке, потребкредитам и микрозаймам запретили передавать коллекторам
NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года? 36
11:20 29-04-2020
NASA опасается: Получится ли избежать столкновения с астероидом 1998 OR2 29 апреля 2020 года?