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Здоровье / Красота / Общество

Мягкие топы и эротичное кружево для своей груди выбирают женщины на карантине

15:32 29.04.2020 Фото: Look
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Врачи призывают при нахождении дома все равно носить белье, но выбирать более удобные и комфортные модели.

Мягкие топы и эротичное кружево для своей груди выбирают женщины на карантине
Спортивные бралеты и кружевные бюстгальтеры оказались самым популярным нижним бельем у женщин

Спортивные бралеты и кружевные бюстгальтеры оказались самым популярным нижним бельем у женщин во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследований аналитических платформ, специализирующихся на индустрии моды.

Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в указанной сфере, с каждой новой неделей режима самоизоляции в сети наблюдалось все большее увеличение спроса на нижнее белье. В особенности клиенты онлайн-ретейлеров интересовались мягкими топами наподобие популярной модели американского бренда Calvin Klein: глобальные продажи в этой категории товаров подскочили на 70 процентов.

Такую ситуацию, в частности, зафиксировали аналитики британского интернет-магазина Figleaves. По информации издания, только на этом сайте продажи бралетов выросли на 40 процентов.

Однако отмечается, что востребованными во время режима самоизоляции стали и кружевные бюстгальтеры с откровенным дизайном. Представители британской марки BlueBella заявили о 84-процентном росте спроса на указанные модели, а производитель нижнего белья Pour Moi зафиксировал прирост в 30 процентов.

В марте врачи призвали женщин не снимать нижнее белье во время работы из дома из-за вероятности возникновения проблем со здоровьем. По словам технолога бренда Figleaves Виктории Шелтон, отказ от бюстгальтера на долгое время может вызвать повреждение связок Купера (поддерживающих и приподнимающих грудь), что повлечет за собой обвисание молочных желез, ухудшение осанки и боли в спине. Вместо обычного бюстгальтера Шелтон порекомендовала носить дома топ из мягкой тянущейся ткани, по дизайну схожий с бельем для беременных.

Источник: The sun

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