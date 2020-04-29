Ударил несколько раз и швырнул на пол: Убил месячного сына отец в Челябинске

Младенца спасти не удалось

Жителя Челябинска будут судить за убийство месячного сына. Ребёнок мешал пьяному папе своим плачем, сообщаеит пресс-службу регионального Следственного управления СКР.

Трагедия произошла вечером 19 декабря прошлого года в квартире одного из домов Челябинска. Пьяный 29-летний горе-отец рассердился из-за плача ребёнка. Он несколько раз ударил младенца, а потом бросил на пол. Мальчик скончался от смертельных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Свою вину мужчина признал. Дело направлено в суд.