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Ударил несколько раз и швырнул на пол: Убил месячного сына отец в Челябинске

14:45 29.04.2020 Фото: pixabay.com
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Пьяный 29-летний горе-отец рассердился из-за плача ребёнка. Мальчик скончался от смертельных травм.

Ударил несколько раз и швырнул на пол: Убил месячного сына отец в Челябинске
Младенца спасти не удалось

Жителя Челябинска будут судить за убийство месячного сына. Ребёнок мешал пьяному папе своим плачем, сообщаеит пресс-службу регионального Следственного управления СКР.

Трагедия произошла вечером 19 декабря прошлого года в квартире одного из домов Челябинска. Пьяный 29-летний горе-отец рассердился из-за плача ребёнка. Он несколько раз ударил младенца, а потом бросил на пол. Мальчик скончался от смертельных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Свою вину мужчина признал. Дело направлено в суд.

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