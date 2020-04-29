Откроют ли новые группы в детсадах для детей из работающих в самоизоляцию семей в Бердске?

Во время самоизоляции в Бердске работают 4 группы в детских садах, куда водят дошколят, чьи родители работают. Ведь многие предприятия и организации в городе попали в губернаторский список разрешенных.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 апреля, вице-мэр по экономике Жанна Шурова, после расширения списка работающих предприятий 11 апреля, планировали открыть в городе 4 детских сада — снять их с режима строгой самоизоляции. Но оказалось, что работающих ныне четырех групп вполне хватает.
— Все, кто работает, приносят справки и их детей берут в сад. Пока дополнительных мест не требуется, — отметила Жанна Сергеевна.
Мои дети большие, но дети брата дома с мамой, т.к. она не работает."Итак, внимательно следите за тем, чтобы вы поступали не как люди немудрые, а как мудрые,..."Сейчас время быть послушным рекомендациям, которые дают власти и во избежания заражения будет мудро оставаться дома с детьми, если есть возможность.