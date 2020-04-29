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Откроют ли новые группы в детсадах для детей из работающих в самоизоляцию семей в Бердске?

17:23 29.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Сейчас открыты 4 группы. Практика показала, что пока мест достаточно и нет необходимости создавать дополнительные . Хотя после расширения «списка разрешенных» предприятий власть предполагала открыть 4 детских сада полностью.

Откроют ли новые группы в детсадах для детей из работающих в самоизоляцию семей в Бердске?
Работающие в самоизоляцию группы в детсадах принимают детей разного возраста

Во время самоизоляции в Бердске работают 4 группы в детских садах, куда водят дошколят, чьи родители работают. Ведь многие предприятия и организации в городе попали в губернаторский список разрешенных.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 апреля, вице-мэр по экономике Жанна Шурова, после расширения списка работающих предприятий 11 апреля, планировали открыть в городе 4 детских сада — снять их с режима строгой самоизоляции. Но оказалось, что работающих ныне четырех групп вполне хватает.

— Все, кто работает, приносят справки и их детей берут в сад. Пока дополнительных мест не требуется, — отметила Жанна Сергеевна.

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От редакции

С кем ваш ребенок, пока вы на работе?

Аноним, 29 апреля 2020 18:05
НВР:
Мои дети большие, но дети брата дома с мамой, т.к. она не работает."Итак, внимательно следите за тем, чтобы вы поступали не как люди немудрые, а как мудрые,..."Сейчас время быть послушным рекомендациям, которые дают власти и во избежания заражения будет мудро оставаться дома с детьми, если есть возможность.

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