Откроют ли новые группы в детсадах для детей из работающих в самоизоляцию семей в Бердске?

Сейчас открыты 4 группы. Практика показала, что пока мест достаточно и нет необходимости создавать дополнительные . Хотя после расширения «списка разрешенных» предприятий власть предполагала открыть 4 детских сада полностью.

Работающие в самоизоляцию группы в детсадах принимают детей разного возраста

Во время самоизоляции в Бердске работают 4 группы в детских садах, куда водят дошколят, чьи родители работают. Ведь многие предприятия и организации в городе попали в губернаторский список разрешенных.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 апреля, вице-мэр по экономике Жанна Шурова, после расширения списка работающих предприятий 11 апреля, планировали открыть в городе 4 детских сада — снять их с режима строгой самоизоляции. Но оказалось, что работающих ныне четырех групп вполне хватает.

— Все, кто работает, приносят справки и их детей берут в сад. Пока дополнительных мест не требуется, — отметила Жанна Сергеевна.