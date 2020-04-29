Каким магазинам запрещено работать в самоизоляцию в Торговых центрах Бердска?

Чиновники постоянно проводят рейды по бердским ТЦ, коих в городе открыто 22. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, большинство предпринимателей выполняют предписания ограничительного режима. Кроме продуктовых магазинов и аптек имеют право работать многие. Читайте список.

В ТЦ имеют право работать не только аптеки и продуктовые отделы

В период самоизоляции Торговые центры Бердска могут работать только «точечно». Имеют право работать расположенные в ТЦ только аптеки, продуктовые магазины и те отделы, которые подпадают под постановление губернатора Новосибирской области, где сказано, кому можно открыться, а кому нет. Между тем бердчане отмечают, что видят открытыми «запрещенные отделы».

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, на 29 апреля в открыты 22 Торговых центра, но нет «сплошной работы». Предприниматели знают перечень, кому разрешено работать. По сути, под запрет попадают лишь точки общественного питания и развлекательные заведения.

— Если торговая точка не попадает в список со своим товаром, она не осуществляет деятельность. И должна быть закрыта. В основном в наших Торговых центрах открыты первые этажи, где продают продукты питания. Мы каждый день в ходе рейдов осматриваем ТЦ. Могут работать канцтовары, детские товары — пеленки, детское питание и другое, продажа кормов для животных. Так что работа идет точечная, — заверила вице-мэр Бердска.

Как отметила Шурова, сейчас предприниматели в основном не нарушают ограничительный режим. В самом начале самоизоляции выявляли нарушителей — например, бар работал по ночам.

— Звонки поступали. Но при проверке факты зачастую не подтверждались. Предприниматели стараются соблюдать закон, заявила вице-мэр.

Сейчас власть Бердска ждет из областного правительства конкретных распоряжение о том, как экономика будет выходить из самоизоляции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава региона Андрей Травников продлил ограничения до 12 мая.

— Ждем внесения изменений (в документы). Думаю, что с 12 числа будет расписано, каким образом будем выходить (из самоизоляции). Санатории остаются закрытыми до 1 июня. А по всем остальным, вероятно, будут послабления. Но пака сказать ничего нельзя. Решение принимает губернатор, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Шурова, отметив, что цифры заболевших коронавирусом в регионе весьма неутешительны. Поэтому не исключено, что режим продлят и после 12 мая.

Кому можно работать

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области в «нерабочий» апрель были закрыты, пожалуй, только рестораны и учреждения культуры. Большинству предприятий региона разрешили работать сначала с 6-го, а потом с 11 апреля, при этом речь идет не только о системообразующих или жизненно важных организациях.

Свою деятельность возобновили салоны красоты, химчистки, а также организации в сфере IT-технологий, торговли транспортом, ремонта компьютерной и бытовой техники, рыболовства, сельского хозяйства. Разрешены растениеводство, животноводство и смешанное сельское хозяйство, а также оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми зверями.Снова началась работа почтовых отделений и деятельность по комплексному обслуживанию помещений, включая уборку зданий и чистку жилых помещений.

Список

Следуя документу, возобновить работу смогут компании из этих сфер:

1) Растениеводство, животноводство и смешанное сельское хозяйство. Кроме того, вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.

2) Рыболовство пресноводное.

3) Торговля автотранспортными средствами, их ремонт и продажа деталей.

4) Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми зверями. К этой же сфере отнесены оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы.

5) Хранение и складирование зерна, включая вспомогательную деятельность, связанную с перевозками.

6) Деятельность почтовой связи общего пользования.

7). Деятельность по управлению компьютерными системами, их сопровождению, а также работа, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

9) Деятельность по комплексному обслуживанию помещений, включая уборку зданий и чистку жилых помещений.

10) Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, бытовой техники. А также ремонт обуви и одежды.

11) Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

12) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

«Согласно внесённым изменениям, вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, возобновляют свою деятельность предприятия в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки», — уточнили в региональном правительстве.

Ранее новосибирские власти разрешили возобновить работу строительных компаний, промышленных предприятий, добычу ископаемых и обрабатывающие производства.

При этом режим «общей самоизоляции» в регионе, объявленный до 30 апреля, продолжает действовать до 12 мая.