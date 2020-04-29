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Уносят пакеты с сухпайками по 20 кг родители из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ и инвалидами в школе №9 Бердска

14:36 29.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Консервы, макароны, сладости, список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

Уносят пакеты с сухпайками по 20 кг родители из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ и инвалидами в школе №9 Бердска
Продуктовые наборы выдают в Бердске

29 апреля начали выдавать сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

Напомним, начальник управления образования Жанна Тузова рассказывала, что родителям нужно с собой иметь паспорт. Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание этим детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

В школе №9 приготовили 153 набора. Несколько родителей уже ушли довольные с несколькими пакетами сухпайков. Подробности в ближайшее время.

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От редакции

Вы получили продуктовый набор?

Аноним, 29 апреля 2020 14:41
Вопрос не корректен,так как получают только льготники

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