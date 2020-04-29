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Отказывается платить за коммуналку из-за COVID-19 бизнес в Новосибирске . Долг вырос до 377 млн рублей

17:45 29.04.2020 Фото: pixabay.com
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Спад платежей зафиксирован с марта за тепловую энергию среди юрлиц на 10%.

Отказывается платить за коммуналку из за COVID 19 бизнес в Новосибирске . Долг вырос до 377 млн рублей
по итогам первого квартала по данным двум категориям недосбор составил 377 млн рублей

Новосибирский филиал Сибирский генерирующей компании (СГК) зафиксировал с марта снижение собираемости платежей за тепловую энергию среди юрлиц на 10% из-за пандемии коронавируса. Совокупная дебиторская задолженность филиала достигла почти 2 млрд рублей, увеличившись на 200 млн рублей в сравнении с прошлым годом, сообщил в пресс-центре ТАСС директор филиала Андрей Колмаков.

«С марта этого года мы отмечаем спад поступления платежей. Очевидно, что это связано с ситуацией в стране в целом. Анализ показывает, что ситуация по разным категориям потребителей отличается. По юридическим лицам за первый квартал собираемость составляет 77% от начислений, что на 8-10% ниже, чем в прошлом году. По населению — потребители, которые платят через управляющие компании, ТСЖ и других участников рынка, сбор составляет 76% от начисления», — сказал Колмаков.

Он уточнил, что по итогам первого квартала по данным двум категориям недосбор составил 377 млн рублей, из них 243 млн недобрали в марте. При этом, по словам Колмакова, на 23 апреля дебиторская задолженность всех потребителей филиала составила почти 2 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем на 23 апреля прошлого года.

В свою очередь, заместитель генерального директора по реализации энергии АО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Семенцова заметила, что за первый квартал собираемость за электроэнергию составила 93% от начислений, что практически соответствует уровню прошлого года. При этом с конца марта, по ее словам, началось снижение платежной дисциплины, за 26 платежных дней апреля собрано только 64% от начислений предыдущего месяца. Как отметила Семенцова, уровень платежей в апреле снизился на 8%, в мае в компании ожидают снижения не менее 15%.

Источник: ТАСС

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От редакции

Платите за коммуналку?

Аноним, 29 апреля 2020 17:58
НВР:
Да, плачу.Принцип:"Вот и отдавайте кесарево кесарю..."Власт предоставляют многие услуги населению иследовательно населению нужно также выполнять свои обязанности.

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