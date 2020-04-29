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«Ударит» по рукам «чёрных лесорубов» новый закон с 1 января 2021 года в России

17:00 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В этом поможет новый электронный сопроводительный документ. Он будет фиксировать информацию на месте выдела, у мастера леса, на месте складирования и на средствах доставки — будет сквозной учет всего процесса заготовки древесины.

Ударит по рукам «чёрных лесорубов» новый закон с 1 января 2021 года в России
Проблема «черных лесорубов» в России актуальна

В кабмин внесли законопроект о необходимости отражения всего процесса заготовки древесины в электронном документе. По словам главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, это может кардинально поменяет ситуацию с черными лесорубами в России в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Известия».

«Сейчас в правительство внесен законопроект, который, смею вас уверить, кардинально поменяет ситуацию с незаконными рубками. После его принятия в ЛесЕГАИС будет загружена вся первичная документация, которой сейчас там нет: счета-фактуры и прочее. Я очень надеюсь, что законопроект уже в этом году будет принят и с 1 января введен в действие», — сказал он.

По словам главы ведомства, соответствующим документом предлагается ввести электронный сопроводительный документ. Он будет фиксировать информацию на месте выдела, у мастера леса, на месте складирования и на средствах доставки — будет сквозной учет всего процесса заготовки древесины.

«Сейчас доставка древесины с места добычи до места складирования оформляется на бумаге. Как только заключен договор купли-продажи, вопрос законности добычи древесины отпадает сам собой. По сути, вся древесина, зафиксированная в ЛесЕГАИС, получается официальной. А по новому закону электронный сопроводительный документ появится и в месте выдела, у мастера леса, и на месте складирования, и на средствах доставки», — сообщил Аноприенко.

Ранее член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель призвала сделать Стратегию развития лесного комплекса более эффективной.

Источник: pnp.ru

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От редакции

Давно пора?

Аноним, 29 апреля 2020 17:28
"Как только заключен договор купли-продажи, вопрос законности добычи древесины отпадает сам собой. По сути, вся древесина, зафиксированная в ЛесЕГАИС, получается официальной. А по новому закону электронный сопроводительный документ появится и в месте выдела, у мастера леса, и на месте складирования, и на средствах доставки», — сообщил Аноприенко."

Значит все чёрные лесорубы, теперь будут официально считаться белыми, ведь у них теперь будет бумажка или электронная бумажка? Я правильно понимаю? Я только не понимаю , как это защитит останки Леса от массовых вырубок?

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