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5 841 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки на 29 апреля в России. Список регионов

14:56 29.04.2020 Фото: скриншот с сайта СтопкоронавирусРФ.
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Общее число зараженных — 99 399. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 108 россиян.

5 841 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки на 29 апреля в России. Список регионов
Статистика растет

Опубликованы новые данные о заражении коронавирусом в России на 29 апреля. за последние сутки зарегистрирован 5 841 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных — 99 399. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 108 россиян. Всего умерло 972 человека.

В настоящее время короновирусом болеют 88 141 россиян. За последние сутки выздоровело 1830 россиян. Всего — 10 286 человек.
СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНАМ:

Регион Заболело Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  50646 2220  45490  4610  546
Московская область  10917 686  10438  389  90
Санкт-Петербург  3726 290  2989  708  29
Нижегородская область  1794 131  1606  177  11
Республика Дагестан  1231 84  1131  88  12
Мурманская область  1126 70  1024  98  4
Краснодарский край  951 63  723  208  20
Тульская область  873 90  788  79  6
Ростовская область  864 86  772  89  3
Рязанская область  840 52  790  47  3
Ленинградская область  834 53  718  115  1
Брянская область  783 115  616  163  4
Калужская область  772 66  728  32  12
Республика Татарстан  752 55  673  78  1
Республика Башкортостан  691 60  597  80  14
Республика Ингушетия  679 46  558  102  19
Республика Северная Осетия — Алания  670 121  596  72  2
Республика Мордовия  659 67  607  49  3
Курская область  658 68  588  66  4
Владимирская область  634 37  597  32  5
Свердловская область  629 90  532  96  1
Республика Коми  611 14  543  63  5
Красноярский край  609 35  538  64  7
Республика Чувашия  539 37  461  70  8
Тамбовская область  537 44  459  77  1
Республика Марий Эл  535 35  259  274  2
Ставропольский край  519 28  428  81  10
Тверская область  518 11  478  39  1
Орловская область  498 38  436  59  3
Хабаровский край  498 31  440  53  5
Оренбургская область  493 37  382  108  3
Ярославская область  483 27  436  43  4
Пермский край  481 10  389  87  5
Кировская область  466 43  421  41  4
Чеченская Республика  465 18  379  79  7
Воронежская область  459 39  394  57  8
Новосибирская область  436 29  369  63  4
Челябинская область  427 19  377  49  1
Тюменская область  420 16  329  88  3
Кабардино-Балкарская Республика  412 45  360  50  2
Ямало-Ненецкий автономный округ  409 22  307  101  1
Смоленская область  403 34  374  26  3
Саратовская область  392 33  341  49  2
Липецкая область  384 28  315  67  2
Ульяновская область  379 19  360  15  4
Приморский край  367 20  331  33  3
Ханты-Мансийский АО  366 28  297  67  2
Пензенская область  364 42  261  96  7
Астраханская область  350 44  286  60  4
Алтайский край  348 24  302  45  1
Карачаево-Черкесская Республика  330 16  314  14  2
Белгородская область  327 28  286  38  3
Ивановская область  327 31  255  70  2
Самарская область  327 55  289  33  5
Калининградская область  326 23  257  66  3
Волгоградская область  313 16  259  46  8
Новгородская область  266 12  242  22  2
Республика Бурятия  245 18  160  83  2
Камчатский край  241 38  227  14  0
Республика Хакасия  228 22  201  20  7
Удмуртская Республика  217 5  183  28  6
Костромская область  193 13  165  25  3
Архангельская область  185 4  139  45  1
Республика Калмыкия  183 16  143  37  3
Республика Саха (Якутия)  183 17  156  25  2
Вологодская область  166 6  121  45  0
Республика Адыгея  154 4  114  37  3
Псковская область  142 14  120  14  8
Еврейская автономная область  118 5  109  9  0
Кемеровская область  114 3  100  12  2
Забайкальский край  109 6  84  25  0
Иркутская область  101 6  60  37  4
Магаданская область  99 7  94  3  2
Омская область  87 5  63  22  2
Томская область  87 6  68  19  0
Республика Крым  79 9  45  34  0
Севастополь  77 40  68  9  0
Республика Карелия  63 1  56  7  0
Амурская область  46 5  36  10  0
Курганская область  39 6  30  9  0
Республика Тыва  31 0  6  25  0
Ненецкий автономный округ  30 1  29  1  0
Республика Алтай  30 3  30  0  0
Сахалинская область  22 0  3  19  0
Чукотский автономный округ  17 0  16  1  0
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