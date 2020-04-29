5 841 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки на 29 апреля в России. Список регионов

Опубликованы новые данные о заражении коронавирусом в России на 29 апреля. за последние сутки зарегистрирован 5 841 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных — 99 399. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 108 россиян. Всего умерло 972 человека.
В настоящее время короновирусом болеют 88 141 россиян. За последние сутки выздоровело 1830 россиян. Всего — 10 286 человек.
СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНАМ:
|Регион
|Заболело
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|50646
|2220
|45490
|4610
|546
|Московская область
|10917
|686
|10438
|389
|90
|Санкт-Петербург
|3726
|290
|2989
|708
|29
|Нижегородская область
|1794
|131
|1606
|177
|11
|Республика Дагестан
|1231
|84
|1131
|88
|12
|Мурманская область
|1126
|70
|1024
|98
|4
|Краснодарский край
|951
|63
|723
|208
|20
|Тульская область
|873
|90
|788
|79
|6
|Ростовская область
|864
|86
|772
|89
|3
|Рязанская область
|840
|52
|790
|47
|3
|Ленинградская область
|834
|53
|718
|115
|1
|Брянская область
|783
|115
|616
|163
|4
|Калужская область
|772
|66
|728
|32
|12
|Республика Татарстан
|752
|55
|673
|78
|1
|Республика Башкортостан
|691
|60
|597
|80
|14
|Республика Ингушетия
|679
|46
|558
|102
|19
|Республика Северная Осетия — Алания
|670
|121
|596
|72
|2
|Республика Мордовия
|659
|67
|607
|49
|3
|Курская область
|658
|68
|588
|66
|4
|Владимирская область
|634
|37
|597
|32
|5
|Свердловская область
|629
|90
|532
|96
|1
|Республика Коми
|611
|14
|543
|63
|5
|Красноярский край
|609
|35
|538
|64
|7
|Республика Чувашия
|539
|37
|461
|70
|8
|Тамбовская область
|537
|44
|459
|77
|1
|Республика Марий Эл
|535
|35
|259
|274
|2
|Ставропольский край
|519
|28
|428
|81
|10
|Тверская область
|518
|11
|478
|39
|1
|Орловская область
|498
|38
|436
|59
|3
|Хабаровский край
|498
|31
|440
|53
|5
|Оренбургская область
|493
|37
|382
|108
|3
|Ярославская область
|483
|27
|436
|43
|4
|Пермский край
|481
|10
|389
|87
|5
|Кировская область
|466
|43
|421
|41
|4
|Чеченская Республика
|465
|18
|379
|79
|7
|Воронежская область
|459
|39
|394
|57
|8
|Новосибирская область
|436
|29
|369
|63
|4
|Челябинская область
|427
|19
|377
|49
|1
|Тюменская область
|420
|16
|329
|88
|3
|Кабардино-Балкарская Республика
|412
|45
|360
|50
|2
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|409
|22
|307
|101
|1
|Смоленская область
|403
|34
|374
|26
|3
|Саратовская область
|392
|33
|341
|49
|2
|Липецкая область
|384
|28
|315
|67
|2
|Ульяновская область
|379
|19
|360
|15
|4
|Приморский край
|367
|20
|331
|33
|3
|Ханты-Мансийский АО
|366
|28
|297
|67
|2
|Пензенская область
|364
|42
|261
|96
|7
|Астраханская область
|350
|44
|286
|60
|4
|Алтайский край
|348
|24
|302
|45
|1
|Карачаево-Черкесская Республика
|330
|16
|314
|14
|2
|Белгородская область
|327
|28
|286
|38
|3
|Ивановская область
|327
|31
|255
|70
|2
|Самарская область
|327
|55
|289
|33
|5
|Калининградская область
|326
|23
|257
|66
|3
|Волгоградская область
|313
|16
|259
|46
|8
|Новгородская область
|266
|12
|242
|22
|2
|Республика Бурятия
|245
|18
|160
|83
|2
|Камчатский край
|241
|38
|227
|14
|0
|Республика Хакасия
|228
|22
|201
|20
|7
|Удмуртская Республика
|217
|5
|183
|28
|6
|Костромская область
|193
|13
|165
|25
|3
|Архангельская область
|185
|4
|139
|45
|1
|Республика Калмыкия
|183
|16
|143
|37
|3
|Республика Саха (Якутия)
|183
|17
|156
|25
|2
|Вологодская область
|166
|6
|121
|45
|0
|Республика Адыгея
|154
|4
|114
|37
|3
|Псковская область
|142
|14
|120
|14
|8
|Еврейская автономная область
|118
|5
|109
|9
|0
|Кемеровская область
|114
|3
|100
|12
|2
|Забайкальский край
|109
|6
|84
|25
|0
|Иркутская область
|101
|6
|60
|37
|4
|Магаданская область
|99
|7
|94
|3
|2
|Омская область
|87
|5
|63
|22
|2
|Томская область
|87
|6
|68
|19
|0
|Республика Крым
|79
|9
|45
|34
|0
|Севастополь
|77
|40
|68
|9
|0
|Республика Карелия
|63
|1
|56
|7
|0
|Амурская область
|46
|5
|36
|10
|0
|Курганская область
|39
|6
|30
|9
|0
|Республика Тыва
|31
|0
|6
|25
|0
|Ненецкий автономный округ
|30
|1
|29
|1
|0
|Республика Алтай
|30
|3
|30
|0
|0
|Сахалинская область
|22
|0
|3
|19
|0
|Чукотский автономный округ
|17
|0
|16
|1
|0