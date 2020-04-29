5 841 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки на 29 апреля в России. Список регионов

Общее число зараженных — 99 399. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 108 россиян.

Статистика растет

Опубликованы новые данные о заражении коронавирусом в России на 29 апреля. за последние сутки зарегистрирован 5 841 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных — 99 399. За последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончалось 108 россиян. Всего умерло 972 человека.

В настоящее время короновирусом болеют 88 141 россиян. За последние сутки выздоровело 1830 россиян. Всего — 10 286 человек.

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