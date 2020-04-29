Обвинил чиновников администрации Усть-Кутского района в поджогах леса мэр Усть-Кута

Александр Душин на своих сельхозугодьях с помощью своих работников задержал пассажиров аэролодки, которые оказались чиновниками. В доказательство приводится наличие трех канистр с бензином и подозрительное поведение «задержанных».

В доказательство приводится наличие на аэролодке трех канистр с бензином

Во вторник вечером, пока страна ждала очередного выступления президента по поводу дальнейшей самоизоляции и нерабочих дней, в Усть-Кутском районе Иркутской области разыгрались нешуточные страсти. Примерно в двухстах километрах от Усть-Кута, на границе Усть-Кутского и Жигаловского районов встретились чиновники двух противоборствующих администраций.

Мэр Усть-Кута Александр Душин на своих сельхозугодьях с помощью своих работников задержал пассажиров аэролодки, которые оказались чиновниками администрации Усть-Кутского района. По версии Душина и его людей, приезжие пытались поджечь лес в окрестностях его участка. В доказательство приводится наличие на аэролодке трех канистр с бензином, а также подозрительное поведение задержанных, которые были застигнуты, якобы, на месте преступления. Среди «гостей» Душина оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергей Ульянов.

Сами задержанные утверждают, что прибыли сюда по служебной надобности для того, чтобы снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы, это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.

Между тем, по утверждению мэра Усть-Кута Александра Душина, он сам проводит профилактические отжиги сухой растительности около своих сельхозугодий, о чем официально поставил в известность Авиалесоохрану и другие ответственные за пожарную безопасность лесов органы.

Остается только понять, что мэр крупного северного города Иркутской области во время борьбы с коронавирусной инфекцией делает за 200 километров от своего рабочего кабинета пусть и на своих сельхозугодьях. Версия той же самой изоляции могла бы устроить скептиков, если бы речь не шла о руководителе местного самоуправления, который отвечает за жизнедеятельность и безопасность более сорока тысяч горожан.

Кроме того, непонятно насколько законна деятельность по отжигу сухой растительности во время объявленного в Иркутской области особого противопожарного режима. Напомним, в рамках этого режима запрещено использование открытого огня и отжиг сухой растительности за исключением противопожарных работ, которые должны выполняться уполномоченными организациями. Вряд ли мэр Усть-Кута имеет право проводить такие работы.

По неофициальной информации, полиция и сотрудники СКР уже проводят проверку по факту произошедшего. Однако в ГУ МВД России по Иркутской области пока отказались от комментариев на эту тему и не подтвердили, но и не опровергли случившееся на севере региона. Пока же в соцсетях и через «Ютуб» активно распространяются видеоролики, снятые самим Душиным и его людьми на месте событий.

Отметим, что осенью в Усть-Кутском районе состоятся выборы мэра. В настоящее время муниципалитетом руководит Тамара Климина, поддержанная на предыдущих выборах Либерально-Демократической партией России. Ей, по словам наблюдателей, последнее время противостоит мэр Усть-Кута Александр Душин, избранный главой муниципалитета при поддержке партии «Единая Россия». Эксперты не исключают, что последний инцидент является продолжением противоборства незадолго до старта официальной избирательной кампании и знаменует собой обострение политической борьбы, в которой стороны не брезгут никакими приемами и возможностями.

Источник: baikal24.ru