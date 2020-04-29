Остались снова без работы в коронавирус пострадавшие в пожаре на рынке «Центральный» после закрытия базаров арендаторы в Искитиме?

Погорельцы организовали новый рынок в другом здании. Как им удается работать после постановления губернатора о закрытии рынков, рассказала председатель Ассоциации предпринимателей Искитима Лариса Бауэр.

Открыли новый рынок пострадавшие в пожаре в ТК «Центральный» арендаторы в Искитиме

Работает в самоизоляцию новый городской рынок с пострадавшими арендаторами в пожаре на рынке «Центральный» в Искитиме. Напомним, предприниматели арендовали здание на ул. Чкалова №3, пережив крупный пожар 8 января в торговом комплексе на ул. Вокзальной. Огонь сжег все здание в 4600 кв. метров. Под завалами найдено тело погибшего арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

Вскоре предприниматели вместе с местными властями смогли договориться с собственниками здания на ул. Чкалова и арендовать его по выгодным ценам. Но в марте в России начались события связанные с распространением коронавируса. Губернатор Новосибирской области приказал закрыть рынки в регионе. Но новый рынок не попал под запрет, так он не подходит под эту категорию, а организован как торговый центр. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала председатель Ассоциации предпринимателей Искитима Лариса Бауэр.

— Мы не попадем под категорию рынка, у нас ООО. Предприниматели торгуют теми товарами, которые разрешены – это продукты и товары первой необходимости. Вещи реализуются через интернет и пункты выдачи, — рассказала Лариса Николаевна 28 апреля.

Также напомним, в помощь пострадавшим предпринимателям были снижены налоговые ставки и отсрочены некоторые платежи.

Отметим, что экспертиза причин пожара спустя четыре месяца не окончена, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления Следственного комитета Дмитрий Чечулин. Не завершено и уголовное дело о гибели арендатора Анатолия Овчинникова. Он до сих пор не похоронен на городском кладбище. Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала, что на городских погостах не было захоронения Овчинникова. Личность погибшего не могли подтвердить эксперты, проводился анализ ДНК. Она тоже еще не окончена.