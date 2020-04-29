Деньги для стимулирующих выплат медикам из-за COVID-19 получили 28 регионов, заявил Минздрав

Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав России.

Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, получат 50 тысяч рублей в месяц

Все регионы России получили деньги для стимулирующих выплат медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией, на сегодня 28 субъектов уже могут их производить, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«В рамках исполнения постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 Минздравом России до всех субъектов Российской Федерации были доведены межбюджетные трансферты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами РФ, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам»,- говорится в сообщении.

Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав РФ, уточнили в пресс-службе.

Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, получат 50 тысяч рублей в месяц; средний и младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц; врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусом — 80 тысяч рублей в месяц; среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей в месяц, уточнили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости