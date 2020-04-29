Эвакуировали 40 человек из-за пожара в складских помещениях Первомайского района Новосибирска

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на усиление были направлены дополнительные силы. Тушение пожара осложнялось большой площадью склада, сильным ветром и угрозой распространения огня на соседние помещения.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности

Крупный пожар в складских помещениях Первомайского района города Новосибирска ликвидирован. На месте происшествия работают специалисты-дознаватели, которые устанавливают причину возгорания. Пострадавших и погибших нет.

Сегодня в 13:36 (мест.вр) на пульт оперативного дежурного поступила информация о возгорании складского помещения на улице Одоевского Первомайском районе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что открытым огнем горит производственное помещение. Сотрудники МЧС России совместно с представителями предприятия эвакуировали из соседних со складом административных помещений 40 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Звеном газодымозащитной службы помещения склада были проверены на наличие людей, никого обнаружено не было.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на усиление были направлены дополнительные силы. Тушение пожара осложнялось большой площадью склада, сильным ветром и угрозой распространения огня на соседние помещения. Почти час потребовался огнеборцам на локализацию открытого горения, спустя еще сорок минут в 15:09 (местн.вр.) пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила порядка 40 квадратных метров.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить угрозу распространения огня на рядом расположенные помещения и строения. Всего на тушение пожара привлекались 25 человек личного состава, 7 единиц пожарной техники.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области