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Временные госпитали на 10 тысяч больных коронавирусом развернут в Москве

16:46 29.04.2020 Фото: vk.com/mossobyanin
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Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

Временные госпитали на 10 тысяч больных коронавирусом развернут в Москве
Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на десять тысяч коек, куда будут размещены пациенты на долечивание, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

«Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях. Кроме того, в настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на десять тысяч коек», — сообщил Собянин.

По его словам, перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки.
«Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», — сообщил мэр.


Источник: РИА Новости

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