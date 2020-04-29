Временные госпитали на 10 тысяч больных коронавирусом развернут в Москве

Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц

Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на десять тысяч коек, куда будут размещены пациенты на долечивание, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

«Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях. Кроме того, в настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на десять тысяч коек», — сообщил Собянин.

По его словам, перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки.

«Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», — сообщил мэр.





Источник: РИА Новости