Розыск: Не нашла укравшую кредитку «Альфабанка» у стюардессы и «прокутившую» 10 тыс. рублей за полдня неизвестную полиция Бердска

Срок проверки по заявлению потерпевшей истекает 2 мая. И она опасается, что расследование затянется из-за длинных майских праздников. Бортпроводница не работает, так как авиакомпании «не летают» в пандемию коронавируса.

На записи с камер отчетливо видно, что дама расплачивается в «Крендельке» картой «Альфабанка». В ту же секунду Анне пришел отчет о покупке

Сегодня, 29 апреля, от бердской полиции нет известий о расследовании факта кражи кредитной карты «Альфабанка». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила потерпевшая Анна, работающая бортпроводником в одной из авиакомпаний. Она как раз в тот день пришла пополнить кредитку.

Бердчанка, напомним, 20 апреля забыла карту «Альфабанка» в банкомате. И этим воспользовался очередной посетитель терминала. Анна выявила воровство по смс-сообщениям из банка об операциях с кредиткой. В итоге за день с чужой карты сняли около 10 тыс. рублей. Неизвестный проделал с картой 16 операций. после этого банк заблокировал кредитку, заподозрив неладное.

В полицию Анна обратилась с заявлением 22 апреля. Предварительно она отследила покупки и вычислила, что первая — бутылка воды за 35 рублей — произошла в павильоне «Кренделек» на остановке «ДК «Родина». По записи с камер видеонаблюдения выяснили, кто пользовался их картой. Отчетливо видно, как молодая женщина расплачивается красной картой — прикасается к кассе.

— Потом, она уехала в Новосибирск, потому что все дальнейшие операции с картой пошли оттуда — по 600, 700, 800, 900 рублей. Из новосибирских магазинов. Полиция пока не дает никакой ясности. Говорят, нужно выяснить, был ли умысел. Но это же, извините, идиотизм. Человек же соображает, что взял чужую карту с чужими деньгами, что без пароля можно истрать до 1000 рублей, — прокомментировал Виталий, друг Анны.

В полиции разрешили обнародовать видео, чтобы граждане помогли найти подозреваемую. Но пока — молчок, отметила Анна. Она опасается, что расследование затянется, поскольку наступают длинные праздники. 10 дней, которые отводятся на проверку после заявления в полицию истекают 2 мая.

— Это значит, что они только 12 мая продолжат поиски? — теряется в догадках потерпевшая.

Она сейчас находятся в сложном финансовом положении. Авиакомпании в пандемию коронавируса не работают, самолеты летают. Все сотрудники сидят по домам. И ждут, когда государство, как обещало поможет деньгами, и когда возобновятся авиасообщения. Но дату окончания эпидемии и открытия границ никто не может предугадать на 100%.

— Мы не летаем, ничего не происходит. Нам платят оклад 15 тыс. рублей. Хоть за это спасибо. Но сейчас придется 10 тыс. вернуть «Алфабанку» за чужие траты, — сокрушается Виталий.

В управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что по написанному заявлению о преступлении полицейские однозначно начнут проверку. А потерпевшие могут оказать существенную помощь.

Замначальника следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что заявление по краже кредитной карты находится в работе, решения по нему еще не принято.