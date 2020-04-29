Коммуналка съела: 14,5 тыс. рублей заплатил с января по март за услуги каждый житель Бердска. Услуги ЖКХ в лидерах

На втором месте телекоммуникационные услуги – 2452 рубля (105,3%), на третьем транспортные – 1808 рублей (62,2%). Всего за три месяца 2020 года на 40,6 млрд рублей оказано платных услуг в Новосибирской области.

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По предварительным данным, в январе – марте 2020 года населению Новосибирской области было оказано платных услуг на сумму 40,6 млрд рублей, что на 3,3% меньше, чем в январе – марте 2019 года. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскстате.

По объему платных услуг Новосибирская область занимает семнадцатое место в Российской Федерации и второе – в Сибирском федеральном округе.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные услуги (21,5%), телекоммуникационные услуги (16,9%) и транспортные услуги (12,5%).

В среднем каждый житель региона израсходовал на оплату услуг 14 497 рублей (85,5% к среднероссийскому уровню), из них на оплату коммунальных услуг – 3124 рубля (75,7%), телекоммуникационных услуг – 2452 рубля (105,3%), транспортных услуг – 1808 рублей (62,2%).