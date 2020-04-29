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Закрывает торгующие фальшивыми полисами ОСАГО интернет-страницы прокуратура в Новосибирской области

20:59 29.04.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура предъявила в суд административные исковые заявления о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории России.

Закрывает торгующие фальшивыми полисами ОСАГО интернет страницы прокуратура в Новосибирской области
Запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность

Прокуратура Здвинского района Новосибирской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-страницы, содержащие информацию о продажах поддельных полисов ОСАГО.

Интернет-сайты содержали информацию о продажах по сниженным ценам таких полисов, не предусматривающих впоследствии гарантированные выплаты при наступлении страхового случая. Для потенциальных покупателей полисов на сайтах имелась контактная информация, расценки, способ оплаты заказа.

Доступ на указанные страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» был свободный, не требующий предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием контента мог любой пользователь.

Согласно действующему законодательству запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура предъявила в суд административные исковые заявления о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Иски находятся на рассмотрении.

Работа в этом направлении продолжена.

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