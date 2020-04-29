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Еще погуляли на 1000 рублей: Наказал за появление на улице без надобности в самоизоляцию 4 нарушителей суд Бердска

18:49 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Один из них ограничился предупреждением. На 29 апреля более 30 человек предстали перед судом за нарушение режима ограничений и карантина.

Еще погуляли на 1000 рублей: Наказал за появление на улице без надобности в самоизоляцию 4 нарушителей суд Бердска
Административные дела нарушителей самоизоляции и карантина почти каждый день рассматривает суд Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Еще погуляли на 1000 рублей: Наказал за появление на улице без надобности в самоизоляцию 4 нарушителей суд Бердска

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Постановлениями Бердского городского суда от 29 апреля 2020 года привлечены четыре жителя Бердска к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, троим виновным назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 руб., одному – в виде предупреждения с учетом личности виновных. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 апреля, сообщили в Бердском горсуде.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно покинули место проживания и находились в общественном месте – на улицах г. Бердска, чем нарушили требования постановления Губернатора от 18.03.2020 г. № 72-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» с внесенными изменениями от 04.04.2020 г. постановлением Губернатора № 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области», установленные в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Также установлено, что цели нахождения виновных в момент рассматриваемых событий за пределами своего места проживания к исключительным случаям, указанным в п. 2 постановления Губернатора Новосибирской области № 48 в редакции от 04.04.2020 г., не относятся.

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От редакции

Вы не выходите из дома без необходимости?

Аноним, 29 апреля 2020 20:36
Что за "хитрожопая"формулировка "режим повышенной готовности?!!Считаете необходимым чтоб все сидели по домам ВВОДИТЕ РЕЖИМ Ч С,со всеми взаимными обязательствами,жалко Денех,ИДИТЕ ЛЕСОМ,если я в списке зараженных,либо уклоняющихся от лечения,тогда да,Если прлсто выполняете план по штрафам,штрафуйте вашу тетю,она ближе и родней...

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