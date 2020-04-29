29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Майские праздники без шашлыков. Не принимать гостей и ездить на такси советует Роспотребнадзор

18:43 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 2

В длинные выходные специалисты рекомендуют отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей.

Майские праздники без шашлыков. Не принимать гостей и ездить на такси советует Роспотребнадзор
Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме. Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе», — говорится в сообщении.

Передвигаться на майских праздниках лучше на личном автомобиле или такси, при поездках на общественном транспорте надо носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, напомнили в пресс-службе.

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хочется шашлычка на природе?

Эх, 29 апреля 2020 19:56
Наши люди в булочную на такси не ездят!)
Covid-19, 29 апреля 2020 19:57
А на такси ты выделишь денег, роспотребнадзор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
21:11 29-04-2020
Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
Закрывает торгующие фальшивыми полисами ОСАГО интернет-страницы прокуратура в Новосибирской области
20:59 29-04-2020
Закрывает торгующие фальшивыми полисами ОСАГО интернет-страницы прокуратура в Новосибирской области
Продлил запрет на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок Мишустин
20:54 29-04-2020
Продлил запрет на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок Мишустин
Отберет каракулевые шапки у армейских генералов Минобороны по заданию Путина
20:41 29-04-2020
Отберет каракулевые шапки у армейских генералов Минобороны по заданию Путина
Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в России
20:34 29-04-2020
Близок перелом коронавируса: Замедлился рост заражения COVID-19 в России
БердскУраган "загнул" крышу коттеджа на ул. Новой и повалил огромный тополь на ул. Лунной в Бердске
20:22 29-04-2020
Ураган
Кормила листьями двух сыновей до истощения в построенном в шалаше мать из Татарстана
20:07 29-04-2020
Кормила листьями двух сыновей до истощения в построенном в шалаше мать из Татарстана
БердскВонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
19:58 29-04-2020
Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
Топ-15 лидеров по тестированию на коронавирус определил Роспотребнадзор. Новосибирской области в списке нет
19:51 29-04-2020
Топ-15 лидеров по тестированию на коронавирус определил Роспотребнадзор. Новосибирской области в списке нет
Путин: столкнулась с серьезными потрясениями российская энергетика. Полный текст выступления главы государства
19:43 29-04-2020
Путин: столкнулась с серьезными потрясениями российская энергетика. Полный текст выступления главы государства