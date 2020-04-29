Майские праздники без шашлыков. Не принимать гостей и ездить на такси советует Роспотребнадзор

В длинные выходные специалисты рекомендуют отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей.

Россиянам рекомендовали не устраивать пикники на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках, а также не посещать родственников и друзей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме. Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе», — говорится в сообщении.

Передвигаться на майских праздниках лучше на личном автомобиле или такси, при поездках на общественном транспорте надо носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, напомнили в пресс-службе.