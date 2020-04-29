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Ажиотажный спрос на маски ликвидировали после введения масочного режима в Новосибирской области, заявил глава минпромторга

19:01 29.04.2020 Фото: Nso.ru
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Сейчас в регионе производится порядка 130 тыс. масок в день и есть возможность еще увеличивать мощности, отметил министр Андрей Гончаров. Помимо аптек медицинские маски продаются в киосках «Роспечати».

Ажиотажный спрос на маски ликвидировали после введения масочного режима в Новосибирской области, заявил глава минпромторга
В регионе ликвидирован ажиотажный спрос на медицинские и тканевые маски
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ажиотажный спрос на маски ликвидировали после введения масочного режима в Новосибирской области, заявил глава минпромторга

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В Новосибирской области увеличилось количество предприятий и организаций по производству и продаже медицинских и гигиенических (тканевых) масок. Ежедневно в регионе производится порядка 130 тысяч изделий. Приобрести их жители региона могут как в аптеках, так и в киосках «Роспечати» или непосредственно у производителей.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров 29 апреля ознакомился с наличием медицинских и тканевых гигиенических масок в филиале муниципальной новосибирской аптечной сети, киоска «Роспечати» (ЗАО Сибирское агентство «Экспресс») и филиал «Магнит Аптека».

Как подчеркнул Андрей Гончаров, с введением в Новосибирской области масочного режима в общественных местах предприятия региона наращивают объемы производства защитных масок, а в местах продаж делается соответствующий запас изделий.

«Ношение масок в общественных местах – это необходимое условие в период предотвращения распространения коронавирусной инфекции, при этом нехватки таких изделий никто испытывать не должен, и ажиотажный спрос, который наблюдался при первых днях введения режима самоизоляции в стране, в настоящее время ликвидирован. Этого удалось добиться в тесном взаимодействии минпромторга региона с предприятиями легкой промышленности, которые отозвались на наши просьбы, и начали пошив тканевых масок. Сейчас в регионе производится порядка 130 тысяч масок в день и есть возможность еще увеличивать мощности», ― отметил министр Андрей Гончаров.

В ходе выездного мероприятия подчеркивалось, что в «Новосибирской аптечной сети» сформирован запас 2 млн медицинских масок с учетом ожидаемой в ближайшее время поставки. Все изделия распределены по филиалам в областном центре. В упаковке можно приобрести либо одну, либо пять масок.

По согласованию с региональным минпромторгом в филиале «Магнит Аптека» представлено несколько видов защитных масок, респираторов медицинского назначения, а также гигиенических (немедицинских) масок производства новосибирских предприятий.

Киоски «Роспечать» предлагают два вида масок по пять штук в упаковке, через данную торговую сеть в неделю реализуется около 10 тысяч единиц изделий. При этом руководство сети отмечает снижение спроса на средства индивидуальной защиты по мере насыщения рынка товаром.

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области сформирован перечень региональных производителей медицинских и гигиенических масок, который регулярно пополняется. Для обеспечения предприятий достаточным объемом сырья (медицинская марля, нетканый материал, резинки, нитки) региональным минпромторгом сформирована соответствующая заявка в Минпромторг РФ.

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От редакции

Где вы берете маски?

Гость, 29 апреля 2020 20:42
Купил 2 многоразовые маски по 80 р. (в продсибе продавали) Больше не надо.

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