Травников ответил на критику Поповой: Пасха и юбилей Ленина увеличили рост больных COVID-19 в Новосибирской области. Возможно

Губернатор заметил, что количество зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения в регионе составляет 15 человек. Это значительно ниже среднероссийского уровня и в десятки раз ниже, чем заболеваемость в Москве.

Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 12 мая

Глава Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику главного санитарного врача России Анны Поповой, которая прозвучала на совещании президента Путина с губернаторами вечером 28 апреля. Губернатор также напомнил, что в регионе действует масочный режим.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава Роспотребнадзора заявила:

-Чуть больше недели назад в Северной Осетии несоблюдение режима отбросила республику. Такая же ситуация в Новосибирской области. Бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что сегодня темп прироста вырос вдвое и в два раза по сравнению с общероссийским, составляет 17%.

Травников, в свою очередь, заявил, что в области внимательно прислушиваются к замечаниям, которые поступают в регион из Москвы.

-Мы посмотрели – на минувшей неделе были два праздника – Пасха и юбилей Владимира Ильича Ленина. Сейчас сопоставляем, как эти два события могли повлиять на заболеваемость, — заявил глава региона.

Также он заметил, что количество зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения в области составляет 15 человек. Это значительно ниже среднероссийского уровня и в десятки раз ниже, чем заболеваемость в Москве.

В Новосибирской области на 29 апреля, напомним, зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны, 4 скончались.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.