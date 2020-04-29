Топ-15 лидеров по тестированию на коронавирус определил Роспотребнадзор. Новосибирской области в списке нет

По состоянию на 29 апреля в России проведено более 3,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Лаборатории есть в каждом регионе.

3,3 млн тестов на коронавирус провели в России

В России обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, сообщили сегодня, 29 апреля, в Роспотребнадзоре.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

По состоянию на 29 апреля проведено более 3,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

Количество проведенных исследований (на 100 тыс. населения)

1. Сахалинская область 9057,95

2. г. Москва 6786,41

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 6693,00

4. Камчатский край 4849,85

5. Чукотский автономный округ 4453,83

6. г. Санкт-Петербург 4086,39

7. Мурманская область 4055,86

8. Тюменская область 3879,74

9. Республика Адыгея 3610,64

10. Республика Марий Эл 3476,47

11. Республика Мордовия 3451,13

12. Республика Бурятия 3406,96

13. Московская область 3147,38

14. Республика Саха (Якутия) 3031,05

15. Вологодская область 3012,48

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом:

1. г. Москва 852432

2. Московская область 237675

3. г. Санкт-Петербург 219354

4. Свердловская область 78625

5. Краснодарский край 76450

6. Нижегородская область 75090

7. Красноярский край 64845

8. Республика Башкортостан 59352

9. Тюменская область 58535

10. Челябинская область 51948

11. Ставропольский край 47819

12. Республика Татарстан 46242

13. Сахалинская область 44376

14. Иркутская область 40221

15. Пермский край 39532