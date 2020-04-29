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Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски

21:31 29.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Бердчане возмущаются, что люди в общественных местах находятся без масок. Ношение маски поможет остановить распространение коронавируса, полагают бердчане.

Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID 19 единицы надевают маски
Единицы горожан носят маски в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID 19 единицы надевают маски

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В Бердске введен масочный режим в общественных местах с 27 апреля. Необходимо ношение масок во время поездок в общественном транспорте,на остановках, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей. До 11 мая в Новосибирской области продлен режим самоизоляции.

«Курьер. Среда. Бердск» проверил, много ли людей на улицах и надевают ли маски в общественном транспорте 29 апреля. Оказалось, в маршрутках, автобусах и на остановках единицы в масках. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» возмущаются: «те, кто без масок — основные разносчики инфекции в магазинах, в транспорте». Точку зрения разделяет Марина Викторовна, которая в отличие от многих горожан в общественном транспорте надевает маску.

— Меня возмущает, что люди в общественных местах находятся без масок. Это показывает сознательность человека. Ходить в маске, значит, уважать себя и жителей, соседей, близких. Так мы можем остановить распространение коронавируса, — считает горожанка.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, за нарушение масочного режима наказываться не будут. Это фактор убеждения. Статьи о том, что ты в маске или нет, нет. Это было обращение губернатора.

На улицах Бердска в среду народа меньше, чем обычно. Видимо, ветер разогнал горожан по домам.
Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. В общественных местах надевайте маски.

Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID 19 единицы надевают маски
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID 19 единицы надевают маски
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID 19 единицы надевают маски
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID 19 единицы надевают маски
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От редакции

Носите маску?

Covid-19, 29 апреля 2020 22:00
МЧС ведь назвало ношение маски на улице занятием бесполезным...
Да и по логике вещей, на улице, все-таки, существует движение воздушных масс, которое отсутствует в закрытом помещении.
Пусть подобные горожанки меньше подозревают людей вокруг на наличие инфекции, а то это уже похоже на психическое отклонение....
Гость, 29 апреля 2020 22:37
Нигде и не говорится про улицы.Только про места скапливания людей
Аноним, 29 апреля 2020 23:14
Ладно, так и запишем, что остановки не относятся к улице.
Аноним, 29 апреля 2020 22:23
Так и в магазинах без масок ходит быдло. И так еще вежливо, стеснительно
покашливают. А забить их ногами я права не имею.
Обидно..
Covid-19, 29 апреля 2020 23:13
Желание "забить ногами" как раз и более свойственно быдлу.

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