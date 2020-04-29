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75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет

21:48 29.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчиников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет

75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет75 дней до Победы: есть мысли ночевать с кем-нибудь, но нет желания и солдату не положеноЕщё 61 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта письмо писано 12 октября 1944 г.

Добрый день или вечер. Дорогая сестра Шура, я вам посылаю свой дорогой и горячий привет. Еще посылаю привет своим племянникам — Боре и Мише и Гале. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет и желаю в вашей жизни всего хорошего вам, Шура. Я ваше письмо получил и очень был рад вашему письму. Сейчас вам сообщаю, что получил письмо от Игоря и получил фотокарточку и ему послал свою карточку. Сейчас я вам сообщаю про свое положение, как я живу. Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет. Шура, передай маме привет. Пока писать больше нечего. Пишите письма чаще. Овчиников Ф. Целую всех вас.

Новосибирская обл.
Н-сибирский р-н
Г. Бердск
Ул. Обская № 20
Потаповой Александре Алексеевне
п/п 18607
Овчиникову Федору А.

75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет

Фронтовик шлет весточку с фронта

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