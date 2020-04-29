75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта письмо писано 12 октября 1944 г.

Добрый день или вечер. Дорогая сестра Шура, я вам посылаю свой дорогой и горячий привет. Еще посылаю привет своим племянникам — Боре и Мише и Гале. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет и желаю в вашей жизни всего хорошего вам, Шура. Я ваше письмо получил и очень был рад вашему письму. Сейчас вам сообщаю, что получил письмо от Игоря и получил фотокарточку и ему послал свою карточку. Сейчас я вам сообщаю про свое положение, как я живу. Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет. Шура, передай маме привет. Пока писать больше нечего. Пишите письма чаще. Овчиников Ф. Целую всех вас.



Фронтовик шлет весточку с фронта

Новосибирская обл.Н-сибирский р-нГ. БердскУл. Обская № 20Потаповой Александре Алексеевнеп/п 18607Овчиникову Федору А.