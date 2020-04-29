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Продлил запрет на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок Мишустин

20:54 29.04.2020 Фото: ГД
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Премьер сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета до тех пор, пока «борьба с инфекцией не будет завершена» и в России не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Продлил запрет на въезд иностранцев в Россию на неопределенный срок Мишустин
Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию

Кабинет министров России продлил запрет на въезд иностранцев в страну, ранее объявленный до 30 апреля включительно. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, стенограмма прошедшего 29 апреля заседания опубликована на сайте правительства.

Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета до тех пор, пока «борьба с инфекцией не будет завершена» и в России не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Он уточнил, что для некоторых категорий граждан ограничения будут сняты. Среди них Мишустин назвал специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Смягчение ограничений должно помочь работе российских промышленных предприятий, в том числе и тех, что производят оборудование для борьбы с коронавирусом.

Мишустин отметил, что пока нельзя назвать точную дату снятия в России всех ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса.

В конце марта, напомним, власти закрыли для предотвращения распространения коронавируса въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства до 1 мая. Исключение было сделано для водителей грузового транспорта, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, транзитных пассажиров, сотрудников дипломатических миссий, а также лиц, следующих на похороны.

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