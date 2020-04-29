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Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей

21:22 29.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме масок у единственного поставщика покупают защитные костюмы, фильтрующие маски и защитные очки. Саратовцы удивлены ценами и полагают, что у местных чиновников есть повод задуматься.

Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей
Бюджет области оплатит покупку одноразовых масок по 425 рублей за штуку. До пандемии она стоила не дороже 2 рублей

Областное государственное учреждение (ОГУ) «Саратовский аптечный склад» сегодня, 29 апреля, производит очередную закупку у единственного поставщика. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Сумма составляет 43 млн 360 тыс рублей. Источником финансирования выступит региональный бюджет, часть средств предусмотрено самим ОГУ,

Необходимо поставить:

Защитных костюмов — 10 тысяч штук (3350 руб. за штуку);

Масок медицинских одноразовых нестерильных — 10 тысяч штук (425 руб. за штуку);

Масок фильтрующих — 5 тысяч штук (690 руб. за штуку);

Очков защитных — 3 тысячи штук (720 руб. за штуку).

Все товары — китайского производства.

Поставщиком определено ООО «Сигмафарм» из подмосковного города Одинцово (директор – Станислав Неверов).

Средства защиты должны поступить на склад по адресу: 2-й Трофимовский проезд, 8 в течение 15 дней после подписания договора.

Цены, указанные в аукционной документации, вызывают удивление и требуют разъяснений со стороны профильных чиновников правительства области и губернатора Валерия Радаева, передает  ИА «Взгляд-инфо».

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От редакции

Не дороговато ли?

Аноним, 29 апреля 2020 23:15
НВР:
На 1 порядок дороже ☺ маска стоит 43 рубля за 1 штуку +79085538255 Алексей на складе в Москве контракты от 1 000 000 руб

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