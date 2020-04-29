Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей

Областное государственное учреждение (ОГУ) «Саратовский аптечный склад» сегодня, 29 апреля, производит очередную закупку у единственного поставщика. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Сумма составляет 43 млн 360 тыс рублей. Источником финансирования выступит региональный бюджет, часть средств предусмотрено самим ОГУ,
Необходимо поставить:
Защитных костюмов — 10 тысяч штук (3350 руб. за штуку);
Масок медицинских одноразовых нестерильных — 10 тысяч штук (425 руб. за штуку);
Масок фильтрующих — 5 тысяч штук (690 руб. за штуку);
Очков защитных — 3 тысячи штук (720 руб. за штуку).
Все товары — китайского производства.
Поставщиком определено ООО «Сигмафарм» из подмосковного города Одинцово (директор – Станислав Неверов).
Средства защиты должны поступить на склад по адресу: 2-й Трофимовский проезд, 8 в течение 15 дней после подписания договора.
Цены, указанные в аукционной документации, вызывают удивление и требуют разъяснений со стороны профильных чиновников правительства области и губернатора Валерия Радаева, передает ИА «Взгляд-инфо».
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