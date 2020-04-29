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Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку

21:35 29.04.2020 Фото: ГД
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Ранее появилась информация о том, что член Совета Федерации имеет вид на жительство в Бельгии. В связи с этими публикациями Елена Мизулина обратилась с заявлением о клевете.

Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Елены Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка», — сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Ранее в интернете появилась информация о том, что сенатор Мизулина имеет вид на жительство в Бельгии. Telegram-канал Baza позже сообщил, что сенатор в связи с этими публикациями обратилась с заявлением о клевете.

Сама Мизулина рассказала ТАСС, что в середине января направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у нее двойного гражданства. «Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. В ходе проведения проверки ГУ МВД России по г. Москве были установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ», — пояснила сенатор. Она добавила, что 28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве.

По словам Мизулиной, в запросе речь шла о Telegram-канале «Небожена» и ряде СМИ, которые опубликовали аналогичные материалы. Она подчеркнула, что воспринимает распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только ее лично, но и весь российский парламент. «У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах», — подчеркнула сенатор.

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От редакции

Кому нужно клеветать на Мизулину?

анжела, 29 апреля 2020 22:10
Что тут думать, конечно конкуренты,разные навальные и поросята.

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