Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав

Однако соблюдать двухнедельный карантин они обязаны. По данным оперативного штаба на 29 апреля, почти 45% зараженных коронавирусом в России не имеют клинических проявлений болезни.

Полмира сидит на карантине из-за коронавируса

Министерство здравоохранения России сообщило 29 апреля, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия. Однако соблюдать двухнедельный карантин они обязаны.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — пояснили в ведомстве на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, почти 45% зараженных COVID-19 в России не имеют клинических проявлений болезни. Всего за минувшие сутки выявлен 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах.