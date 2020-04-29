29.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав

21:42 29.04.2020 Фото: pexels.com
1

Однако соблюдать двухнедельный карантин они обязаны. По данным оперативного штаба на 29 апреля, почти 45% зараженных коронавирусом в России не имеют клинических проявлений болезни.

Бессимптомным носителям COVID 19 лечение не требуется, заявил Минздрав
Полмира сидит на карантине из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Бессимптомным носителям COVID 19 лечение не требуется, заявил Минздрав

Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спадВылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионеЕщё 905 новостей

Министерство здравоохранения России сообщило 29 апреля, что людям с бессимптомным течением заболевания коронавирусом нового типа не требуется никакая терапия. Однако соблюдать двухнедельный карантин они обязаны.

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — пояснили в ведомстве на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, почти 45% зараженных COVID-19 в России не имеют клинических проявлений болезни. Всего за минувшие сутки выявлен 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ОРВИ болеют чаще, чем COVID-19?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад
22:22 29-04-2020
Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад
Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области 1
22:15 29-04-2020
Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области
БердскВылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе
22:06 29-04-2020
Вылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе
Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
21:56 29-04-2020
Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
Бердск75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
21:48 29-04-2020
75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будет
Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав
21:42 29-04-2020
Бессимптомным носителям COVID-19 лечение не требуется, заявил Минздрав
Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку 1
21:35 29-04-2020
Заподозрили в двойном гражданстве сенатора Мизулину. СК начал проверку
БердскНарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски 5
21:31 29-04-2020
Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски
Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей 1
21:22 29-04-2020
Покупает китайские одноразовые маски по 425 рублей за штуку бюджет Саратовской области. Сумма контракта 43 млн рублей
Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров
21:11 29-04-2020
Голодные пойдут на преступления: РПЦ пожаловалась на задержание кормивших бомжей на Курском вокзале православных волонтеров