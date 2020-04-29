При попытке обмена водительских прав в Бердске суд оштрафовал жителя НСО на 15 тысяч рублей

Мужчина, прибывший в Новосибирск из «эпидемиологически неблагополучного региона по заболеваемости коронавирусной инфекцией», к которым в данном случае Фемида причислила столицу нашей Родины — город-герой Москву — нарушил режим самоизоляции, объявленный в нашей области.
Мужчина, прибывший в Новосибирск из «эпидемиологически неблагополучного региона по заболеваемости коронавирусной инфекцией», к которым в данном случае Фемида причислила столицу нашей Родины — город-герой Москву — нарушил режим самоизоляции, объявленный в нашей области.
— Постановлением Бердского городского суда житель Новосибирской области привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, к административному наказанию в виде штрафа в размере 15000 руб., — сказано в результативной части пресс-релиза судебного органа.
В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что виновный приехал в Новосибирск транзитом через Москву. Но самая главная провинность жителя НСО заключается в том, что он самовольно приехал в Бердск и обратился в подразделение, занимающиеся выдачей водительских прав в здании ГИБДД на улице Первомайской, как сказано в постановлении суда, «с целью обмена водительского удостоверения».
Тем самым, по мнению вынесшего вердикт председателя суда Бердска, нарушитель, покинув место своего проживания, проигнорировал режим самоизоляции и непрерывного медицинского наблюдения в домашних условиях, определённый ему надзорным органом на 14 дней с даты прибытия в Новосибирск.