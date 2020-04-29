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Исчез полковник-миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»

21:56 29.04.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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По словам адвокатов, Дмитрий Захарченко был лишен доступа и к таксофону, по которому заключенным иногда разрешают звонить своим родственникам и защитникам. Деньги, которые положили на его тюремный счет, почему-то вернулись.

Исчез полковник миллиардер Захарченко в СИЗО «Матросская Тишина»
Дмитрий Захарченко

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию и снова оказавшийся под следствием, буквально исчез в столичном СИЗО. Адвокатов к нему под предлогом карантинных мероприятий не допускают, письма по электронной почте от них и родственников именитый арестант не получает, по телефону на связь не выходит, а отправленные на его счет деньги возвращаются.

Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина». В так называемом Кремлевском централе он должен был приступить к ознакомлению с материалами своего нового дела по обвинению в получении взяток. Однако, отмечает госпожа Туникова, с момента поступления господина Захарченко в СИЗО его защитники не имеют возможности попасть к нему на краткосрочное свидание. Сотрудники ФСИН отвечают им, что встречи если и предоставляются, то только в присутствии следователя по данному уголовному делу. Представители же следствия в СИЗО под разными предлогами приходить отказываются, передает Ъ.

Каким образом присутствие следователя во время краткосрочного свидания подзащитного с адвокатом, общающимся к тому же через стекло, защитит от заражения коронавирусом, не ясно»,— отмечает адвокат Туникова.

Единственным каналом связи с подзащитным оставался сервис «ФСИН-письмо», однако с 8 апреля оплаченные защитой ответы (услуга осуществляется на платной основе) от Дмитрия Захарченко приходить перестали. Последнее письмо, согласно сообщению сервиса, было вручено подзащитному 19 апреля. Еще два письма не были переданы господину Захарченко, а пять и вовсе остались без ответа. Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.

В сервисной службе «ФСИН-письмо» предположили, что задержки могут быть связаны с карантином. Однако, по информации адвокатов других сидельцев «Кремлевского централа», те получают корреспонденцию своевременно и вовремя отвечают на нее. При этом часть писем проходят через следователей, ведущих уголовные дела арестантов, и могут тормозиться из-за этого. Но в случае с господином Захарченко он не отвечает не только на обращения, связанные с его делом, но и на бытовые письма.

По словам адвокатов, Дмитрий Захарченко был лишен доступа и к таксофону, по которому заключенным иногда разрешают звонить своим родственникам и защитникам. Деньги, которые положили на его тюремный счет, почему-то вернулись.

Госпожа Туникова говорит, что еще до этапирования Захарченко жаловался врачам колонии на состояние здоровья и ему был поставлен предварительный диагноз «ущемление двусторонней паховой грыжи». Поскольку состояние было острым, отметила защитник, оно требовало постоянного наблюдения и, возможно, оперативного хирургического вмешательства. Однако, отмечает госпожа Туникова, ее клиент оказался изолированным не только от защиты и родственников, но и, возможно, от врачей. «Все это наталкивает на мысль, что карантинные мероприятия касаются только Дмитрия Захарченко»,— отметила госпожа Туникова.

Оперативно получить комментарии в ФСИН “Ъ” не удалось.

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