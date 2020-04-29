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Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области

22:15 29.04.2020 Фото: СКР
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Следователи установили, что малыши находились в антисанитарных условиях. СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК.

Бросила на три дня без еды в неотапливаемом доме двух маленьких детей мать в Кировской области
Председатель Следственного комитета поручил доложить о принятых территориальными следственными органами мерах

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководства следственного управления по Кировской области информацию о ходе расследования уголовного дела о пострадавшем ребенке. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в главке ведомства.

Дело возбуждено в отношении матери, которая бросила в запертом неотапливаемом доме двоих малолетних детей (ст. 156 и 125 УК РФ). Следователями установлено, что мать оставила детей на 3 дня без еды в антисанитарных условиях.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии. Председатель Следственного комитета поручил доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и мероприятий, направленных на защиту прав детей.

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От редакции

Зачем такие рожают?

Эх, 29 апреля 2020 22:19
Таких стерилизовать надо.

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