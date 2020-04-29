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Вылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионе

22:06 29.04.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе 78 человек выздоровели, скончались 4 пациента. 1449 жителей региона остаются под медицинским наблюдением. 11752 человека сняты с наблюдения.

Вылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF 19 в регионе
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF 19 в регионе

Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спадВылечились от коронавируса 15 человек за сутки на вечер 29 апреля в Новосибирской области. Всего выявили 436 случаев заражения COVIF-19 в регионеЕщё 905 новостей

По данным оперативного штаба, на 21 час 29 апреля в Новосибирской области подтверждено 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 впервые зарегистрирован на территории Тогучинского района.

Сегодня из инфекционных стационаров выписаны 15 пациентов, у них отрицательные результаты контрольных тестов.

Всего в регионе 78 человек выздоровели, скончались 4 пациента.

1449 жителей региона остаются под медицинским наблюдением. 11752 человека сняты с наблюдения. В Бердске новых случаев коронавирусной инфекции на среду нет — выявили у двух человек.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрировано 980 обращений, госпитализированы – 34 человека.

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