Вышло на плато заболеваемости коронавирусом Подмосковье. Скоро эпидемия пойдет на спад

Коронавирус отступает

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В области зарегистрированы 10 тыс. случаев, суточный прирост составил 686 человек.

«На плато мы вышли… наверное, это плато. По поводу роста — это 5–7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом снижение продолжится»,— сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также заявил об усилении контроля за соблюдением в области режима самоизоляции на время майских праздников. «Погода <…> будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования»,— сказал он.

Напомним, режим повышенной готовности продлен в стране до конца майских праздников. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пика заболеваемости страна еще не достигла.