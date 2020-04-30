Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

Как можно прислать фото своего героя? На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10, в офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ, фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем.

Прочтите! Загружая изображения и представляя информацию о ветеране, я даю согласие на обработку его персональных данных в предоставленном мною объем, в целях размещения ее в проекте «Бессмертный полк. Онлайн» и подтверждаю, что обладаю законным правом предоставить такое согласие от имени ветерана».

Богатырёв Дмитрий Степанович — Герой Семьи Марковых! Мы помним, любим, гордимся!

Какаев Никифор Павлович

В строй встала Елена Синицина

Бохан Степан Мартынович

Лютов Григорий Иосифович

Корниенко Константин Петрович

В строй встала Елена Корниенко

Серов Иван Федорович

Яценко Федор Маркович

Фесько Григорий Лукич

В строй встала Малена Райс

Сурнин Михаил Иванович

Сурнина Анна Петровна

Рябцев Борис Михеевич

Татаринов Александр Алексеевич

Татаринов Борис: » Я Помню! Я Горжусь! Своим дядей Татариновым Александром Алексеевичем,ур.с.Завьялово,Искитимского района.Призван осенью1941г.Воевал в развед.взводе: Калининский и 3Украинских фронт. Участвовал в освобождении г.Великие Лук, Кенигсберга.Награжден медалями: «За освобождение Великих Лук» , «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией»

Стрельцов Илья Иванович

Прадед Владыко Владислава, ученика 5 А лицея 6.

В строй Бессмертного полка встала семья Владыко

Прислонов Николай Иванович

Татаринова Елена Степановна

Родилась 15 мая 1919 года Во время ВОВ ухаживала за ранеными в военном госпитале в Новосибирске. Вырастила семерых детей и 13 внуков. Умерла на 92 году жизни.

Коврижко Илья Павлович. Герой Советского Союза

Зубарев Дмитрий Фёдорович

Зубарев Дмитрий Фёдорович Жил и призывался в армию с Верхошижемского района

Чутченко Сергей Никитович

Чутченко Сергей Никитович, сержант Воевал с первых дней войны на прибалтийском фронте. Жил до войны в Семипалатинская область

Татаринов Михаил Алексеевич

Я хочу пройти в " Бессмертном Полку" вместе со своим папой Татариновым Михаилом Алексеевичем и его братьями Александром Алексеевичем и Алексеем Алексеевичем! Осенью 1941 года ушли на фронт. Закончили войну в Берлине, а один в Кенигсберге. Все трое вернулись домой. Имеют множество наград: медали и ордена.

Татаринов Лаврентий Иллрарионович

Татаринов Лаврентий Иллрарионович, подполковник,участник Великой Отечественной войны, вывел личный состав полка из окружения с Боевым Знаменем части, награжден орденами и медалями , участвовал в ликвидации бандеровцев.

Афанасьев Георгий Иаксимович

Афанасьев Георгий Иаксимович,капитан,ВДВ,3Украинский фронт,медали: «За взятие Вены», «Победу над Германией», орден «Отечественной войны», орден «Трудового Красного Знамени»,участник Парада Победы 1945 году.

Фото прислала Анна Путилина

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922г. рождения.Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом.Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге.Домой вернулся в 1947 г.

Глазков Василий Иванович

Глазков Василий Иванович призвался в армию в 1941 г. и принимал участие в боевых действиях 22 июня 1941 г. на Украине, дошел до Берлина , вернулся с фронта в 1947 г., т.к . по возвращению с фронта части советской армии шли через Польшу и приходилось вступать в бой с остатками гитлеровской армии

Ларцев Николай Иванович

Ларцев Николай Иванович призвался в армию в 1942 г. в Ташкенте, при форсировании Днепра получил серьезное ранение и вернулся с фронта в 1944г., до окончания войны трудился в тылу

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922 г. рождения. Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом. Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге. Домой вернулся в 1947 г.

Зотова Нина Федоровна

Зотова Нина Федоровна 1924 г.рождения. Во время войны работала на Харьковском заводе в г.Бердске.

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич

О своем герое рассказал Михаил Татаринов:

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич прошёл Великую отечественную войну от Москвы через Белоруссию, Польшу до Берлина. Во время бомбёжки немецкой авиацией получил осколочные ранения. Он прокладывал кабельно-шестовую связь, а после ранения был в батальоне связи автослесарем.

Мой прадед получил медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», за «Взятие Берлина»; орден «Отечественной войны» и орден «Красной Звезды».

Сержант Сметанников Афанасий Павлович (21.08.1909-05.04.1988)

25 июня 1941 года был призван по мобилизации Кагановичевским РВК г. Новосибирска. Воевал на Волховском фронте. В январе 1942 в составе1248 стрелкового полка 376 стрелковый дивизии был ранен. С 19.01 по 28.02.42 эвакуационный госпиталь № 3738 в г. Череповец (Вологодская область). Воюя в составе 58 отдельной стрелковой бригаде 16.04.42 г., был снова тяжело ранен. 3520 эвакуационный госпиталь (Калачинск, Омская область). В августе 1942 года был комиссован, получил 3-ю группу инвалидности. С июня 1944 года снова воевал телефонистом в 915 отдельном батальоне связи 306 стрелковой дивизии. Был легко ранен, но в госпиталь не обращался. Победу встретил в рядах 306 сд у города Кандава Латвийской ССР. Награжден орденом «Отечественной войны I степени«, орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и многими юбилейными медалями.

Сыновья Геннадий и Анатолий Сметанниковы.

Гавенко Нина Семеновна.



Родыгин Николай Романович

Романцов Фёдор Макарович

Романцов Фёдор Макарович 10.04.1917 – 09.11.1988 г.

Участник Великой Отечественной Войны, связист, награжден орденом Красной Звезды

Толстых Надежда Лазаревна

Копытов Василий Иванович

Копытов Василий Иванович родился в 1918 году в с. Бадай Усольского района Иркутской области. Призван в армию до войны. Окончил танковую школу в Новоградволынском. Война застала на должности механика-водителя. Погиб в 1943 году в звании старшина. В одном из боев подбили семь немецких танков.

Героя прислала внучка Ирина Толстых в девичестве Копытова.





Семья Копыриных встала в строй со своим героем

Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич, годы жизни 1923-2001.

В «Бессмертный полк» со своим дедушкой встала Наталья Некрасова:

— Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич призван на военную службу в 1942 году из села Каменка Воронежской области, служил в пехоте, участвовал в освобождении Киева, после тяжелого ранения занимался доставкой медикаментов в действующие военные части. После войны закончил 1-й медуниверситет в Москве, работал провизором. Дедушка не любил говорить о войне, праздник Победы считал самым главным из всех. Я запомнила его как очень доброго и трудолюбивого, всегда буду его помнить и буду гордиться им. Рядовой Каюдин награжден Медалью за отвагу, Медалью за освобождение Киева.

Мои родители — Кабаков Никифор Андреевич и Кабакова Антонина Севостьяновна. Прислала Лариса Никифоровна

Герой Анны Исаковой (Семенчиной)

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск



На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

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В офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ на micronet.ru,

фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.



