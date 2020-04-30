30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия

12:44 30.04.2020 Фото: pxhere.com
10 5

На протяжении суток не стоит ссориться, злословить, поминать нечистую силу, пребывать в плохом настроении, резко жестикулировать, вести себя раздраженно и агрессивно.

Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия
В Вальпургиеву ночь нельзя приносить домой ветки сирени

Важно знать, чего нельзя делать в Вальпургиеву ночь, которую в 2020 году отмечают 30 апреля, чтобы не накликать на себя беду. Данный праздник возник в период язычества и считается главным шабашем ведем во всем мире. В старину Вальпургиева ночь была праздником плодородия, но отмечали его только ведьмы.

Традиции и особенности праздника Вальпургиева ночь

Точной даты у праздника нет. Определяли ее каждый год, исходя из того, когда отцветет боярышник. Именно когда лепестки этого растения полностью осыпятся на землю, тогда и праздновали Вальпургиеву ночь. В старину была традиция отмечать его не от вечера до вечера, а от рассвета до рассвета.

Со временем у события появилась своя дата: кельты решили отмечать его каждый год в ночь на 1 мая. Это символический приход лета и тепла, благодарность солнцу и надежды на хороший урожай.

Если в наши дни плодородие ассоциируется с женским началом, то в средние века — с мужским. Именно поэтому символом праздника является майский шест, за основу которого был взят мужской фаллос.

Главная традиция Вальпургиевой ночи — танцы вокруг майского шеста с разноцветными лентами и цветами.

В отдельных регионах Великобритании и Шотландии данный обычай существует и сегодня. Присутствующие обязательно выбирают майскую королеву, которой разрешено облачиться в одежду зеленого цвета. Именно изумрудный считается любимым цветом эльфов, а сама майская королева — посредником между миром людей и Народом холмов.

Что можно и нельзя делать в Вальпургиеву ночь

В этот день нельзя приносить домой ветки сирени: это плохая примета. Если в семье кто-то болен, то сирень для него наиболее опасна: своим ароматом она зовет его в другой мир. На протяжении суток не стоит ссориться, злословить, поминать нечистую силу, пребывать в плохом настроении, резко жестикулировать, вести себя раздраженно и агрессивно.

Тех, кто не сможет сдержаться и будет вести себя неподобающим образом, тот станет игрушкой в руках нечистой силы.

К одежде для празднования стоит отнестись очень серьезно: не надевать наряд, в котором пришлось пережить неприятную ситуацию, скандал или любой другой негативный момент в жизни. Плохая энергетика вещей притягивает к себе злые силы. Под запретом черный и любой другой темный цвет.

Приметы Вальпургиевой ночи

Большинство примет Вальпургиевой ночи связаны с огнем. Празднование не обходится без костра, который символизирует очищение от нечисти.

Пламя этого огня снимает порчу, сглаз, избавляя от последствий магического воздействия на человека.

Раньше люди в ночь с 30 апреля на 1 мая сжигали чучело ведьмы возле своих домов, а на порог сыпали песокПосле проведения подобного обряда нечистая сила не сможет попасть в дом и навредить тем, кто в нем живет.

Еще один вариант защиты от негативной энергии на Вальпургиеву ночь — зажечь в жилище свечи.

Если собрать лечебные травы в Вальпургиеву ночь, то их свойства будут сильнее, чем если бы они были заготовлены в любой другой день.

Самое время уделить внимание уходу за собой: провести косметические процедуры, эффект от которых будет заметен.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
5
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в нечистую силу?

Аноним, 27 апреля 2020 13:00
НВР: Как же не верить, если главный христианский первоисточник нам о ней с упоением повествует?
Поэтому все, кто исповедует христианство, просто обязаны верить в нечистую силу
Аноним, 27 апреля 2020 15:29
Слышали,работники правоохранит.и проч.органов,не бесите нечистую силу. Не накликайте беды.
Аноним, 28 апреля 2020 12:00
НВР:
Да ‼️
Аноним, 28 апреля 2020 23:16
НВР:
Да
Наталья, 30 апреля 2020 00:00
Неужели народ настолько отупел , что Это считать ЗА СОБЫТИЕ !??
Аноним, 30 апреля 2020 01:44
Да при чём тут народ? Просто деградация достигла такой точки. Последний фетиш - празднование победы в войне, завершившейся аж 3 поколения назад - и то отменили. А что у нас ещё жизнеутверждающего происходит?

Всякие там Теслы, Маски, новые лунные программы и всё такое - не у нас. У нас вон в роскосмосе несколько стариков-инженеров померло от коронавируса. Ну не об этом же говорить! И явно не про катастрофическое падение нефти и закат так и не расцветшей "энергетической сверхдержавы" говорить.... Вот поэтому только и остаётся что вальпургиевы ночи праздновать. Больше ничего позитивного нет. Вообще ничего! Полный аут.
Аноним, 30 апреля 2020 09:27
01:44, а вы ещё напишите, что всё идёт из администрации (например, Бердска, но по настроению можете взять выше) и именно они хайпуют.
Проаздник Победы никто не отменял. А то, что это было 75 лет назад и уже можно не вспоминать свидетельствует о деградации комментатора. Полный аут дудя.
Аноним, 30 апреля 2020 10:33
А что у вас кроме чужих воспоминаний есть? А ничего нет. Пустота! Ваш главный вон уже про половцев с печенегами вспоминать начал. Давай, подхватывай, воспоминатель! )))
Поросёнок Пётр, 30 апреля 2020 03:03
НВР:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Аноним, 30 апреля 2020 05:09
Поросёнок, верю, ждёт вас удача. Но потом. Если прекратите штамповать свои клише по ночам.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНарисовать или слепить дядю Степу ради конкурса к 75-летию Дня Победы попросили детей с 6 до 14 лет полицейские в Бердске
13:30 30-04-2020
Нарисовать или слепить дядю Степу ради конкурса к 75-летию Дня Победы попросили детей с 6 до 14 лет полицейские в Бердске
О квартирах и доме Елены Малышевой в США стоимостью $11 млн рассказал Навальный
13:15 30-04-2020
О квартирах и доме Елены Малышевой в США стоимостью $11 млн рассказал Навальный
БердскОтключили горячую воду из-за аварии на теплотрассе в 11 домах в центре Бердска
13:08 30-04-2020
Отключили горячую воду из-за аварии на теплотрассе в 11 домах в центре Бердска
Уничтожение перевозчиков: Забастовка 250 водителей автобусов и маршруток в Новокузнецке попала на видео
13:00 30-04-2020
Уничтожение перевозчиков: Забастовка 250 водителей автобусов и маршруток в Новокузнецке попала на видео
БердскГИА 9-классникам не разрешат сдавать в своей школе. ВПР перенесли на осень в Бердске
12:59 30-04-2020
ГИА 9-классникам не разрешат сдавать в своей школе. ВПР перенесли на осень в Бердске
Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико
12:45 30-04-2020
Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико
Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия 10
12:44 30-04-2020
Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия
Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского
12:30 30-04-2020
Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 23
12:24 30-04-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» подписали 30 апреля в России
12:23 30-04-2020
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» подписали 30 апреля в России