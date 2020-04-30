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Кому можно работать в COVID-19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

08:14 30.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Одним магазинам можно, а другим нет. Какие товары в продаже дают право на торговлю, разъясняет министерство промышленности и торговли Новосибирской области.

Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг
Кому разрешили работать в регионе и в Бердске в самоизоляцию?
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Одни магазины могут работать, а другие нет. Отелям можно, а фитнес-центрам нельзя. Кому запрещено работать в самоизоляцию в Бердске, а кому можно разъяснил минпромторг в простой и понятной памятке.

Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

Минпромторг разъяснил, кто может работать, а то нет в Бердске в самоизоляцию от коронавируса

Также публикуем рекомендованный перечень товаров первой необходимости.

Кому можно работать в COVID 19 в Бердске: Отелям и аптекам можно, разъяснил Минпромторг

Рекомендуемый перечень товаров первой необходимости от минпромторга, который дает право на работу в самоизоляцию

Оригиналы памяток вы можете посмотреть на сайте минпромторга.

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Аноним, 28 апреля 2020 12:07
Нашего Бердска это не касается - открыты все магазины
Михаил, 28 апреля 2020 18:04
Плевать все хотели на ваши указания, куча магазинов попадающих под запрет работает в Бердске. Нужно либо ходить и штрафовать, но видимо сделать это вы не в состоянии раз они работают, либо уже не делать видимость борьбы, не парить мозг людям, а разрешить всем работать, и это будет правильно.
Аноним, 28 апреля 2020 22:52
Люди должны ощущать себя нарушителями. Тогда ими проще управлять
Аноним, 29 апреля 2020 11:04
Ура! У нас есть право заразиться и сдохнуть.
Аноним, 29 апреля 2020 13:16
Когда откроют рынок?
нужен совет, 29 апреля 2020 23:55
А кто в курсе, если открыт оквэд 47.71.8 - можно продавать текстильные многоразовые маски?

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