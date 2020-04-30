Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад. В этой школе можно забрать сухпаек и 30 апреля с 9 утра.

В семье Калантаевых четверо детей

29 апреля начали выдавать сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

В школе № 9 приготовили 153 набора. Несколько родителей уже ушли довольные с несколькими пакетами сухпайков. Сергей и Юлия Калантаевы с супругой пришли сегодня. 29 апреля, в школу, не для того, чтобы забрать ребятишек, а для получения продуктов. Родителям четырех детей, трое из которых школьники, продуктовые наборы — большое подспорье. Глава семьи сейчас на больничном, доходы мамы сократились из-за пандемии коронавируса.

— Приятно получать такую помощь. Почаще бы. У детей аппетит хороший. Очень любят бутерброды,- признался «Курьер. Среда. Бердск» многодетный папа.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад. Список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается.

Продуктов на ораву ребятишек получилось несколько пакетов и коробка. Улыбающиеся и довольные родители признаются, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.

— Сегодня получают продуктовые наборы родители школьников с 1 по 7 класс. Завтра с 9 утра можно будет забрать сухпайки для учащихся 8-11 классов. Пока люди будут идти, будем всем выдавать. Если у кого-то не получится прийти, ждем в любое время. Продукты все качественные. Можно прийти домой и начинать готовить еду, — рассказала директор школы №9 Вера Забелич.

По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, для получения продуктового набора, родителям нужно с собой иметь паспорт. Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ и инвалидам до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Автор видео Елена Белоусова