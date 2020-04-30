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Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска

07:24 30.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад. В этой школе можно забрать сухпаек и 30 апреля с 9 утра.

Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
В семье Калантаевых четверо детей

29 апреля начали выдавать сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

В школе № 9 приготовили 153 набора. Несколько родителей уже ушли довольные с несколькими пакетами сухпайков. Сергей и Юлия Калантаевы с супругой пришли сегодня. 29 апреля, в школу, не для того, чтобы забрать ребятишек, а для получения продуктов. Родителям четырех детей, трое из которых школьники, продуктовые наборы — большое подспорье. Глава семьи сейчас на больничном, доходы мамы сократились из-за пандемии коронавируса.

— Приятно получать такую помощь. Почаще бы. У детей аппетит хороший. Очень любят бутерброды,- признался «Курьер. Среда. Бердск» многодетный папа.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад. Список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается.
Продуктов на ораву ребятишек получилось несколько пакетов и коробка. Улыбающиеся и довольные родители признаются, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.

— Сегодня получают продуктовые наборы родители школьников с 1 по 7 класс. Завтра с 9 утра можно будет забрать сухпайки для учащихся 8-11 классов. Пока люди будут идти, будем всем выдавать. Если у кого-то не получится прийти, ждем в любое время. Продукты все качественные. Можно прийти домой и начинать готовить еду, — рассказала директор школы №9 Вера Забелич.

По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, для получения продуктового набора, родителям нужно с собой иметь паспорт. Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ и инвалидам до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

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Аноним, 29 апреля 2020 16:35
еще быв эти многодетные родители воспитывали своих детей,а то в первых рядах за продуктами
Аноним, 29 апреля 2020 17:40
Очень верно
Аноним, 29 апреля 2020 16:41
НВР:
никто не откажется от такой приятной халявы
Аноним, 29 апреля 2020 18:18
особенно если ребенок только числится в школе.
Аноним, 30 апреля 2020 00:18
А это как?

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