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Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска

21:58 30.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мусоропровод остается запаян, пока бытовой мусор не превысит строительный. Дом новый и в нем идут еще отделочные работы. Почему нельзя установить нормальный мусорные контейнеры, с таким вопросом обратились жители в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
Один бак для мусора установлен у новых домов на ул. ПЕрвомайской Бердска
Сюжет: Мусорная реформа
Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска

Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской БердскаНести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители БердскаЕщё 155 новостей

Нас ждут вонь и мухи? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители дома №131 на ул. Первомайской. Во дворе новых домов установлен один большой открытый бункер для сбрасывания мусора для всех ближайших домов. Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск», что мусоропровод остается запаян, жителей возмутило нарушение их прав. Руководитель управляющей компании дома №131 ул. Первомайской ООО «Лига» Ирина Долгачева рассказывала, что в домах еще идут отделочные работы. Мусоропровод закрыт для того, чтобы он не засорился строительным мусором.

— Почему нельзя установить обычные баки для мусора с крышками, чтобы во дворе было чисто? Мало того, что вороны растаскивают мусор по двору, и он может попасть на детскую площадку, еще и скоро начнется жара. Весь этот мусор начнет тухнуть и вонять, это же антисанитария! — возмущены горожане.

Кто устанавливает баки у домов, «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в компании «Эко-Сервис» — делает это управляющая компания.

Директор УК «Лига» отметила, что подобные бункеры стоят у многих домов в Бердске. Никаких нарушений норм здесь нет.

— Все наши жильцы знают, что как только бытовые отходы превысят строительный мусор в домах, мы соберем собрание жильцов. По решению жителей дома запустим мусоропровод и установим красивые мусорные баки с крышками, — сказала Ирина Борисовна 29 апреля.

Директор управляющей компании уточнила, что большинство жильцов знают обо всех этих условиях. О них оповещали на первом собрании жильцов, когда был запущен в эксплуатацию дом. Также она отметила, что по всем подобным вопросам горожанам надо обращаться в УК, они всегда готовы все разъяснить.

Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
Вонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской Бердска
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От редакции

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вадим, 29 апреля 2020 22:20
Вроде район крутой, квартиры не дешевые, а все у них проблемы постоянные, то с мусором , то с канализацией, то с потопами. По соседству "голубевские" дома. но таких вопросов там не возникает.
Наталья, 30 апреля 2020 10:10
У голубева говорят в новых домах и мусоропровода нет
Аноним, 30 апреля 2020 11:01
по новым нормам вообще мусоропроводы в домах запрещены: источник заразы
Аноним, 30 апреля 2020 14:38
Птичкам тоже есть что-то надо, не трогайте мусорки!
Марианна, 30 апреля 2020 22:50
Там в прошлую весну затопило так, что фекалии полезли через унитазы и раковины в квартиры на первых этажах. Теперь квартиры на первых этажах никто не покупает. Если и берут то приезжие, по незнанию, и за копейки.

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