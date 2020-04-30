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Нести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска

10:30 30.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бункер для мусора похож на кузов от машины, сверху ни чем не закрыт, и отходы разлетаются по двору. Рядом детская площадка. Жители считают, что нарушены их права. Заехав в новый дом, они не могут пользоваться мусоропроводом.

Нести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска
Заварен мусоропровод в новых дома на ул. Первомайской Бердска
Сюжет: Мусорная реформа
Нести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска

Нести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители БердскаВонь и зараза: Вороны растаскивают мусор по двору и детской площадке из открытого общего бункера с отходами в новых домах на ул. Первомайской БердскаЕщё 155 новостей

Почему запаяны крышки мусоропровода в новых многоэтажках Бердска? С этим вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители дома №131 на ул. Первомайской. Дом давно сдан в эксплуатацию, а мусор выбрасывать приходится в единый для всех бункер. «Общий чан», так его называют горожане. Он похож на кузов от машины, сверху ни чем не закрыт и мусор разлетается по двору. Рядом детская площадка.

— Мы заехали в новый дом. Здесь все обустроено, но почему-то запаян мусоропровод. Кто должен его открыть и что для этого нужно сделать? Почему мы не можем выйти из квартиры и выбросить спокойно мусор в мусоропровод? – обратились с вопросом бердчане.

Диспетчеры регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что мусоропроводы находятся в ведомстве управляющей компании.

— Жители платят регоператору только за вывоз мусора. Мусоропровод – это отдельная услуга, за которую отвечают управляющие компании. И оплата идет им, — сказала диспетчер 28 апреля.

Руководитель управляющей компании дома №131 ул. Первомайской ООО «Лига» Ирина Долгачева очень коротко прокомментировала «Курьер.Среда.Бердск» ситуацию.

— Этот вопрос не для прессы. Это внутренний вопрос, который решается с жильцами. Дома новые и в них сейчас ведутся ремонты. Чтобы мусоропровод не забили строительным мусором, он закрыт. Как только бытовые отходы превысят строительный мусор, мы соберем собрание жильцов. По решению жителей дома запустим мусоропровод, — сказала Ирина Борисовна 28 апреля.

Жителям с таким вопросом нужно обращаться в управляющую компанию. Почему тогда нельзя установить обычные баки для мусора с крышками, чтобы во дворе было чисто? Читайте ответ на этот вопрос в следующей публикации.

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