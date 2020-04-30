Подарила 100 пар медицинской обуви врачам ЦГБ Бердска «Обувь России»

— Бердск является многозначной площадкой по выпуску медицинский изделий и медицинского оборудования. В настоящее время с «Юнолой» подготавливается заключение контракта с Минздравом по поставке медицинского оборудования. Наше предприятие «Медсклад» выпускают маски и перчатки и являются поставщиком Минздрава Новосибирской области. «Ливна» активно производит дизсредства не только для жителей Бердска, но и для всей области,- рассказала вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова 29 апреля.
Государство поддерживает малый и средний бизнес. Бердск не остался в стороне.
— Идет подготовка нормативно-правовых актов по снижению и отсрочке арендных платежей муниципального имущества и земельных участков, находящихся в казне. После снятия режима самоизоляции мы будем собираться и проинформируем предпринимателей о мерах поддержки. Спасибо предпринимателям, что не остались в стороне и помогли ветеранам продуктовыми наборами. «Обувь России» поддержала бердскую городскую больницу и предоставляет им более 100 пар медицинской обуви. 19 предприятий перепрофилировались и стали выпускать маски. Большое спасибо,- отметила Жанна Сергеевна.
Согласно рейтингу института социальных исследований Бердск признан одним их лучших городов по выпуску медизделий и медоборудования.