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Подарила 100 пар медицинской обуви врачам ЦГБ Бердска «Обувь России»

09:00 30.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В городе выпускают маски, перчатки и дизсредства для Новосибирской области.

Подарила 100 пар медицинской обуви врачам ЦГБ Бердска Обувь России
По словам Жанны шуровой, в пандемию коронавируса 10500 тыс. жителей работают в Бердске
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Подарила 100 пар медицинской обуви врачам ЦГБ Бердска Обувь России

Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы выдаст россиянам «Аэрофлот»Подарила 100 пар медицинской обуви врачам ЦГБ Бердска «Обувь России»Ещё 53 новостей

— Бердск является многозначной площадкой по выпуску медицинский изделий и медицинского оборудования. В настоящее время с «Юнолой» подготавливается заключение контракта с Минздравом по поставке медицинского оборудования. Наше предприятие «Медсклад» выпускают маски и перчатки и являются поставщиком Минздрава Новосибирской области. «Ливна» активно производит дизсредства не только для жителей Бердска, но и для всей области,- рассказала вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова 29 апреля.

Государство поддерживает малый и средний бизнес. Бердск не остался в стороне.

— Идет подготовка нормативно-правовых актов по снижению и отсрочке арендных платежей муниципального имущества и земельных участков, находящихся в казне. После снятия режима самоизоляции мы будем собираться и проинформируем предпринимателей о мерах поддержки. Спасибо предпринимателям, что не остались в стороне и помогли ветеранам продуктовыми наборами. «Обувь России» поддержала бердскую городскую больницу и предоставляет им более 100 пар медицинской обуви. 19 предприятий перепрофилировались и стали выпускать маски. Большое спасибо,- отметила Жанна Сергеевна.

Согласно рейтингу института социальных исследований Бердск признан одним их лучших городов по выпуску медизделий и медоборудования.

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