Подарила 100 пар медицинской обуви врачам ЦГБ Бердска «Обувь России»

В городе выпускают маски, перчатки и дизсредства для Новосибирской области.

По словам Жанны шуровой, в пандемию коронавируса 10500 тыс. жителей работают в Бердске

— Бердск является многозначной площадкой по выпуску медицинский изделий и медицинского оборудования. В настоящее время с «Юнолой» подготавливается заключение контракта с Минздравом по поставке медицинского оборудования. Наше предприятие «Медсклад» выпускают маски и перчатки и являются поставщиком Минздрава Новосибирской области. «Ливна» активно производит дизсредства не только для жителей Бердска, но и для всей области,- рассказала вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова 29 апреля.

Государство поддерживает малый и средний бизнес. Бердск не остался в стороне.

— Идет подготовка нормативно-правовых актов по снижению и отсрочке арендных платежей муниципального имущества и земельных участков, находящихся в казне. После снятия режима самоизоляции мы будем собираться и проинформируем предпринимателей о мерах поддержки. Спасибо предпринимателям, что не остались в стороне и помогли ветеранам продуктовыми наборами. «Обувь России» поддержала бердскую городскую больницу и предоставляет им более 100 пар медицинской обуви. 19 предприятий перепрофилировались и стали выпускать маски. Большое спасибо,- отметила Жанна Сергеевна.

Согласно рейтингу института социальных исследований Бердск признан одним их лучших городов по выпуску медизделий и медоборудования.