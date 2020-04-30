Нарушают масочный режим в Бердске: в общественном транспорте и на остановках в пандемию COVID-19 единицы надевают маски

Единицы горожан носят маски в Бердске

В Бердске введен масочный режим в общественных местах с 27 апреля. Необходимо ношение масок во время поездок в общественном транспорте,на остановках, при посещении магазинов и других объектов с массовым пребыванием людей. До 11 мая в Новосибирской области продлен режим самоизоляции.

«Курьер. Среда. Бердск» проверил, много ли людей на улицах и надевают ли маски в общественном транспорте 29 апреля. Оказалось, в маршрутках, автобусах и на остановках единицы в масках. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» возмущаются: «те, кто без масок — основные разносчики инфекции в магазинах, в транспорте». Точку зрения разделяет Марина Викторовна, которая в отличие от многих горожан в общественном транспорте надевает маску.

— Меня возмущает, что люди в общественных местах находятся без масок. Это показывает сознательность человека. Ходить в маске, значит, уважать себя и жителей, соседей, близких. Так мы можем остановить распространение коронавируса, — считает горожанка.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, за нарушение масочного режима наказываться не будут. Это фактор убеждения. Статьи о том, что ты в маске или нет, нет. Это было обращение губернатора.

На улицах Бердска в среду народа меньше, чем обычно. Видимо, ветер разогнал горожан по домам.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. В общественных местах надевайте маски.