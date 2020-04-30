Запретил русские суффиксы в фамилиях и отчествах парламент Таджикистана

Власти объяснили это «возрождением национальных имен». Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Менять паспорта и имена не придется.

В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает РИА Новости.

Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы «-ов-/-ев-«, а в отчествах — «-ович/-евич» и «-овн-/-евн-«.

Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей», — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриен.

По его словам, эти поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.

Необходимость принятия поправок Ашуриен объяснил «возрождением национальных имен».

Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию «по законам своих предков», и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.