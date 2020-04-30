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Запретил русские суффиксы в фамилиях и отчествах парламент Таджикистана

20:07 30.04.2020 Фото: Википедии
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Власти объяснили это «возрождением национальных имен». Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Менять паспорта и имена не придется.

Запретил русские суффиксы в фамилиях и отчествах парламент Таджикистана
В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает  РИА Новости.
Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы «-ов-/-ев-«, а в отчествах — «-ович/-евич» и «-овн-/-евн-«.

Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей», — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриен.

По его словам, эти поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.

Необходимость принятия поправок Ашуриен объяснил «возрождением национальных имен».

Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию «по законам своих предков», и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.

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От редакции

Национальное самосознание?

Аноним, 30 апреля 2020 20:46
НВР:
Да. Ведь бОльшая часть таджиков живет в Афганистане сегодня. Таджикистан уже 30 лет живет независимо от России, и плавно кочует в сторону местной исламской культуры. Данный закон, всего лишь, констатирует фактическое состояние дел на этом направлении.
Всё русское население уехало, уехали даже таджики, получившие советское образование в 85-93мгодах. Они поняли, что то, чему их учили, останется невостребованным.
Россия приняла к себе в нулевые, значительную часть граждан этого государства, и преимущественно, среди тех, кто переехал на постоянное место жительство - это была культурная элита Таджикистана.
Не самый плохой вариант.
Ну а среди тех, кто там остался, наша культура уже чужая. Поэтому мне без разницы какие будут у них фамилии.

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