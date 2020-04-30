30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Стиль жизни

Индивидуальный подход к каждому клиенту в магазине «RED ROSE»

09:43 30.04.2020 Фото: Цветочный Магазин RED ROSE
0

Необходим подарок, который будет выполнен в индивидуальном порядке, напоминать виновнику торжества о том, что он особенный и неповторимый? «RED ROSE» с радостью возьмется за выполнение такого заказа. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту в магазине «RED ROSE»
Наши специалисты подберут цветочную композицию и букет к конкретному случаю, так что все останутся довольны

Намечается особое торжество? Необходим подарок, который будет выполнен в индивидуальном порядке, напоминать виновнику торжества о том, что он особенный и неповторимый? «RED ROSE» с радостью возьмется за выполнение такого заказа.

Наши специалисты подберут цветочную композицию и букет к конкретному случаю, так что все останутся довольны. Мы за индивидуальную работу с каждым клиентом! Ведь нам важно, чтобы вы были довольны и возвращались к нам снова и снова.

RED ROUS» это всегда

  • Свежие цветы;
  • Индивидуальный подход;
  • Недорогие оригинальные композиции-сумочки от 450 руб;
  • Помощь в выборе и разумная цена за отличное качество товара.

Номер для заказа букетов: 8 -913- 947- 85- 04

Источник: Раздел Цветочного Магазина RED ROSE на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно радовали любимых цветами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы выдаст россиянам «Аэрофлот»
11:00 30-04-2020
Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы выдаст россиянам «Аэрофлот»
Apple представил новую тонировку для автомобилей
10:59 30-04-2020
Apple представил новую тонировку для автомобилей
Умерли 65 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 апреля в Москве
10:54 30-04-2020
Умерли 65 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 апреля в Москве
Скандал в "Пятерочке": Откусил ухо "врагу" в магазине житель Москвы
10:45 30-04-2020
Скандал в
БердскНести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска
10:30 30-04-2020
Нести отходы в общий бункер для всех? Возмущены заваренными крышками мусоропровода в новостройках на ул. Первомайской жители Бердска
БердскДо 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова 1
10:28 30-04-2020
До 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова
БердскС 12 мая начнутся медкомиссии для 500 призывников в Бердске, заявил военком Андрей Копачев 2
10:17 30-04-2020
С 12 мая начнутся медкомиссии для 500 призывников в Бердске, заявил военком Андрей Копачев
Избежать катастрофического "итальянского сценария" COVID-19 удалось России. Но возможна вторая волна, заявил Песков 2
10:15 30-04-2020
Избежать катастрофического
Что нельзя делать в день Зосимы Пчельника 30 апреля 2020 года: Предки говорили, что сегодня открываются врата в потусторонний мир
10:14 30-04-2020
Что нельзя делать в день Зосимы Пчельника 30 апреля 2020 года: Предки говорили, что сегодня открываются врата в потусторонний мир
Предотвратила теракт трех бандитов ФСБ в Екатеринбурге
10:00 30-04-2020
Предотвратила теракт трех бандитов ФСБ в Екатеринбурге