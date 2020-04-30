Что нельзя делать в день Зосимы Пчельника 30 апреля 2020 года: Предки говорили, что сегодня открываются врата в потусторонний мир

30 апреля запрещается подолгу любоваться собой, лучше не смотреть в зеркало и не рассматривать собственное отражение в окне и воде. Согласно приметам, именно через эти порталы темные силы могут утащить вас к себе.

С раннего утра в этот день народ молился преподобному Зосиму, которого считали покровителем пчеловодства

Почти все приметы, которые объясняют людям, что нельзя делать в этот священный день, связаны с магией этих суток. Наши предки говорили, что именно сегодня открываются врата в потусторонний мир. Именно поэтому 30 апреля запрещается подолгу любоваться собой, лучше не смотреть в зеркало и не рассматривать собственное отражение в окне и воде. Согласно приметам, именно через эти порталы темные силы могут утащить вас к себе.

30 апреля – что нельзя и что можно делать в день Зосимы Пчельника

Запрещается в этот день веники оставлять на видном месте, ведь ведьмы 30 апреля готовятся к ночному шабашу, они пытаются отыскать для себя метлу, залетая во всем дома. В народе говорили, что ведьмы хватают любой веник, который им понравится, но им уже нельзя будет мести, он принесет только несчастье и беды в ваш дом. Поэтому 30 апреля веники и метлы необходимо спрятать в чулане, который нужно закрыть на замок, а ключ от него носить всегда при себе.

В этот день также запрещается покупать и печь вечером хлеб, темные силы могут прихватить его с собой на шабаш, а домой они его вернут уже заколдованным на беды и разрушения.

Запрещается рассказывать сны, которые вы увидели в ночь на 30 апреля, они могут сбыться лишь через сорок дней. Отметим, что положительные обернуться негативными последствиями, а неприятные сны обязательно воплотятся в жизни в том виде, в каком были увидены спящим.

Запрещается переедать на 30 апреля. На столе в этот день обязательно должна быть соль, вчерашний хлеб и крещенская вода, а также мед.

Трапезу необходимо начинать именно с этих блюд, и только потом нужно приступать к основной еде. Говорят, что подобный обряд принесет в дом счастье и достаток.

В этот день запрещается проводить панихиды и скорбеть о тех, кого уже нет в живых, иначе их души будут маяться от тоски и придут к живым с просьбой не страдать по ним. Лучше в этот день посетить кладбище и посадить на могиле цветы.

В этот день не рекомендуется надевать новые вещи. Согласно приметам, они быстро придут в непригодность.

Если же по какой-то причине 30 апреля необходимо срочно надеть новую вещь, то ее сразу же нужно освятить святой водой и пройтись около нее свечой, которую вы купили на Пасху. Тогда запрещающая примета не сработает.

Народные приметы 30 апреля 2020 года

Солнечные лучи в этот день сулят радость и веселье.

Если увидели грозовые облака — то это к перемене погоды.

Если облака в этот день прозрачные, значит, скоро будет сильный ветер.

Дождь в этот день сулит жаркое и ясное лето.

Если после дождя эхо глухое, то плохая погода будет бушевать и дальше.

Говорят, что цветки растений в это время обладают целительными свойствами, поэтому необходимо сорвать несколько из них и использовать их как целебный отвар, например, заварите чай или прикладывайте цветки к больному месту.

На какой хлеб пчела пошла — тот на зерно будет хорош.

Урожайный год во многом зависит от того, насколько тепло в этот день, если сильно жарко, то стоит ждать большой урожай, если же прохладно, с урожаем будет туго.

Народ сажает овощи при растущей луне.

Если посеять петрушку и морковь, то, согласно приметам, они смогут дать хороший урожай.

Запрещается печь хлеб в этот весенний день.

Если пчелы полетели на цвет, то будет из цвета плод.

30 апреля: традиции и обычаи дня

С раннего утра в этот день народ молился преподобному Зосиму, которого считали покровителем пчеловодства. Люди зачастую на пасеку звали священнослужителя, который должен был отслужить молебен, а затем в храм для освящения народ относил соты и лишь после этого из омшаника доставали улья с пчелами и расставляли их на пчельник. На пасеку нужно было вывезти пчел, читая следующие строки:

За день до того, как необходимо было вывозить пчел, посреди пасеки нужно было вырезать глыбу земли, обойти с ней вокруг пасеки, а затем отнести ее на предыдущее место, говоря следующие строки:

«Как Савватий и Зосима с Иисусом Христом престол поставили, так я во имя Их, это место облюбовал для своих пчел».

При вынесении ульев посреди пасеки нужно было ставить стол, который был накрыт белой скатертью, на него черепок с жаром, хлеб и соль с крещенской водой и свечой ставят, которые остались с пасхальной утрени. После этого люди молились Господу и преподобным Зосиму и Савватию, а зажженной свечой и курящимся ладаном. Когда люди наконец помолились, то нужно было обойти вокруг пасеки, кропя их святой водой и три раза говорить «Христос Воскрес». Над дверью, через которую вносили ульи на пасеку, вбивали кол. Когда люди расставляли ульи по местам, то садились под священный лик преподобных, и, немного посидев, вставали, творя крестное знамение и отбивая сто земных поклонов.

В обрядовой практике пчеловодов огромное значение имела полая вода. Во время половодья народ набирал в бутылки воду, которую нужно было хранить до половодья следующего года. Летом эту воду держали на пасеке, а в зимний период — в омшанике. Вместе с водой народ хранил и свечу с пасхальной заутрени. Связь пчел и воды можно отнести к древним, мифологическим представлениям о рождении из воды пчелы. Позже люди говорили, что пчела появилась от Водяного, который также является покровителем пчеловодства. Пчеловоды дарят хозяину вод различные угощения.

В этот день также было принято сеять морковь и свёклу. Перед посевом семена необходимо было замочить в родниковой воде. Для того чтобы урожай был хорошим, в родник нужно опустить медные монеты, однако делать это необходимо таким образом, чтобы никто не увидел. Если же кто-то увидел данную процедуру, то никакого урожая уже не будет.

Источник: Пронедра